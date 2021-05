Premierul Cîțu avertizat cu privire la A8 (P)

După ultimele informații de la surse din interiorul administrației centrale, tocmai cel mai aglomerat tronson din proiectul A8, Lețcani-Tg. Frumos, ar urma să nu fie nici măcar trecut ca posibilitate de finanțare în PNRR.

Viceliderul deputaților social democrați, ieșeanul Silviu Macovei l-a avertizat deschis pe primul ministru al României, Florin Cîțu, cu privire la importanța extraordinară ca tronsonul Lețcani-Tg.Frumos din A8 să fie finanțat prin PNRR.

„Conducerea de la București trebuie să înțeleagă faptul că A8 este un proiect vital pentru România! Sunt peste 5 milioane de români care cer constant această autostradă! Nu am cerut metrou sau alte proiecte de lux doar pentru municipiul Iași, noi cerem o autostradă pentru toți românii și care va lega provincii istorice ale României! Vor fi create locuri de muncă direct și indirect, prin industrii pe orizontală. Este șansa istorică a Moldovei de a recupera decalajul economic. Chiar nu înțeleg ezitarea în a ne angaja cu toții pentru a termina o dată acest proiect!” a spus Silviu Macovei.

Parlamentarul ieșean face un apel la toți politicienii ieșeni și din județele care vor fi deservite de A8 pentru a pune presiune pe actuala guvernare astfel încât A8 să intre la finanțare prin PNRR.

„Am ieșit în stradă, am votat legea Autostrăzii Unirii, am refuzat să votez bugetul guvernului PSD în 2019, am ieșit din nou în stradă la Cristești alături de ong-urile care luptă pentru A8. Nu am văzut nici parlamentar din cercul puterii acolo. Mă întreb cum pot deputați și senatori votați de ieșeni să nu se lupte cu toate forțele pentru singurul proiect care contează nu doar pentru ieșeni, ci pentru 5 milioane de români? Fac un apel cu inima deschisă și cu toate rugămințile posibile să lăsăm diferențele politice pentru moment și să cerem, toți parlamentarii ieșeni, finanțarea expresă a A8. Un studiu de fezabilitate nu înseamnă nimic, doar niște hârtii. Trebuie să fie asumate și sursele de finanțare pentru execuție. Nu mai putem aștepta!” a spus deputatul Silviu Macovei.