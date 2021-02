Cosmin Prelipceanu - Costel Alexe: Sustind acolo oameni pentru functii.E bine ca se intampla asta?

Florin Cîțu.Nu stiu

Cosmin Prelipceanu. E bine că sunt numiti in functie, in primul rand?

Florin Cîțu.Aici trebuie sa vedem daca nu incalca statul PNL, În primul rand, dar e adevarat ca noi avem aceste discutii despre functiile publice, nu stiu daca se califica aici. Este o discutie pentru partidul national liberal si pe care trebuie sa o avem in PNL.

Cosmin Prelipceanu E bine ca merge sa sustina oamenii in functii?

Florin Cîțu.Nu am aceasta informatie si nu as vrea sa speculez, sa merg in acesta directie

Cosmin Prelipceanu La dumneavostra vin oameni?

Florin Cîțu.Eu va spun ce fac, sa spun ce fac eu, numirile pe care le face sunt dupa aceste criterii:

Cosmin Prelipceanu.Vin oameni la dumneavostra sa va ceara lucruri

Florin Cîțu.Nu