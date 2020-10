Premierul crede că în maxim 10 zile va scădea numărul de cazuri de COVID

Premierul crede că explozia de cazuri de COVID - care se înregistrează în toată Europa, nu numai în România - este rezultatul intensificării interacțiunilor dintre oameni, după ce, de la 1 septembrie, s-au reluat multe activități, s-a revenit din vacanță, au fost deschise restaurantele, cinematografele, teatrele și au început școlile.

Ludovic Orban este încredințat însă că odată cu noile măsuri adoptate în această săptămână, trendul crescător poate fi oprit și rezultatele s-ar putea vedea în 7-10 zile. În opinia premierului, în România nu vorbim de un al doilea val, ci de o continuare a primului val.

„Părerea mea este că putem să oprim creşterea numărului de cazuri, estimarea mea e că putem să oprim în 7-10 zile. De ce? Pentru că, pe de o parte, am instituit noi măsuri care au oprit activităţile unde a existat cea mai mare rată de răspândire a virusului, am impus portul măştii şi alte măsuri, am şi intensificat controalele, am şi diversificat tehnicile de control, sunt poliţişti în civil, o parte semnificativă din efectivele Poliţiei fac controale în civil, pentru că, de regulă, când făceau în uniforme se dădea 'şase' imediat şi practic nu reuşeau să surprindă. De asemenea, avem TELVERDE pe care l-am pus în funcţiune, în care ni se semnalează şi putem să direcţionăm toate controalele în locurile unde ştim sigur că nu sunt respectate regulile. De asemenea, nu au mai existat deschideri de activităţi care să crească interacţiunile sociale”, a explicat Ludovic Orban.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a dat asigurări că Guvernul nu urmăreşte să ajungă la un „lockdown”, obiectivul imediat fiind reducerea şi stoparea ratei de infectare.

