Premierul: Nu este posibilă redeschiderea restaurantelor în actualul context epidemiologic

Prim-ministrul Ludovic Orban a făcut, miercuri, o serie de precizări cu privire la noile propuneri de restricții și strategia autorităților de gestionare a epidemiei de coronavirus din țară. Iată ce a spus despre redeschiderea restaurantelor în interior.

"Știți foarte bine că eram pe punctul de a aproba deschiderea restaurantelor în spații închise. A crescut, evident, numărul de infectări și o asemenea măsură nu am mai putut să o luăm, pentru că pe baza evaluării de risc epidemiologic restaurantele în spații închise sunt considerate printre activitățile cu cel mai mare risc epidemiologic. Despre asta este vorba. Eu înțeleg, sincer, că mulți suferă de pe urma faptului că încă sunt închise restaurantele din spații închise, dar îi rog să înțeleagă că, deocamdată, nu este posibil în actualul context epidemiologic. Noi am luat măsuri, am menținut șomajul tehnic, am adoptat măsura activă de plata a 41,5% din salariul brut pentru persoanele care au fost reangajate în cadrul companiilor", a declarat Orban.

b1.ro