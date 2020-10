Premierul Orban atacă dur Curtea Constituţională: Nu se mai poate, trebuie schimbaţi politrucii

"Decizia CCR mi se pare abracadabrantă, o încălcare flagrantă a Constituţiei de organismul care trebuie să fie garantul Constituţiei. Trebuie schimbat ceva. Nu se mai poate. Trebuie schimbaţi politrucii", a spus Orban. El a precizat că nu poate înţelege decizia Curţii Constituţionale, care este, din punctul său de vedere, o inepţie.

Potrivit lui Orban, Guvernul a atacat legea prin care o majoritate parlamentară îşi arogă dreptul de a stabili data alegerilor, în condiţiile în care parlamentarii nu răspund pentru votul lor sau opiniile politice. "Ce se întâmplă dacă o majoritate nu pune pe ordinea de zi proiectul de lege privind data alegerilor? Care e interesul unui parlamentar? Să-şi prelungească mandatul. Noi am atacat şi Curtea se pronunţă pe valabilitatea Hotărârii de Guvern, o asemenea inepţie nu am văzut în viaţa mea. De ce? Că dă ordine Iordache către Dorneanu?", a mai spus el.



Parlamentul are deplina competenţă de a stabili data alegerilor printr-o lege ordinară sau organică, după caz, în funcţie de decizia politică de a organiza alegeri în interiorul mandatului Camerelor sau în termenul de 3 luni consecutiv expirării acestuia, se arată în motivarea deciziei prin care Curtea Constituţională a respins contestaţia preşedintelui Klaus Iohannis pe această temă.

Preşedintele Klaus Iohannis şi Guvernul au depus o sesizare asupra Legii privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016. Pe 17 august, şeful statului a sesizat CCR, solicitând să constate că acest act normativ este neconstituţional în ansamblul său.

Citiţi materialul integral pe hotnews.ro