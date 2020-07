Premierul se plânge că este atacat de USR la fel de mult ca şi de PSD

"Chiar am făcut o evaluare. Intensitatea atacurilor din partea USR este la fel de mare ca atacurile din partea PSD. Pe de altă parte, după ce ne atacă sau înainte de a ne ataca, mai vin şi discută cu noi ca să facă înţelegeri, alianţe. Cred că trebuie să se hotărască", a afirmat Ludovic Orban, joi seară, la Realitatea Plus.

El a făcut aceste declaraţii în contextul în care a vorbit despre decizia Guvernului de a ataca la Curtea Constituţională legea USR privind înfiinţarea DNA-ului pădurilor, demers criticat puternic de USR. Premierul a susţinut că legea privind înfiinţarea unui DNA care să sancţioneze infracţiunile de mediu, infracţiunile silvice a fost făcută fără niciun studiu de impact şi de analiză. "Dacă intră în vigoare nu numai că nu va duce la creşterea eficienţei luptei împotriva infracţiunilor silvice, ci va scăpa de pedeapsă cel puţin pe toţi cei care au săvârşit infracţiuni silvice, au fost prinşi, li s-au instrumentat dosare de către procurori, pentru că toate aceste dosare care sunt instrumentate de 2.600 de procurori din toată ţara trebuie predate către un parchet care nu există, care nu are personal, nu are sediu, nu are infrastructură, nu are posibilitate să angajeze", a spus premierul. El i-a acuzat pe cei din USR că nu îi interesează dialogul, ci "doar să vândă un slogan".

