VIDEO Premiul Ferenc Puskas: Alejandro Garnacho a înscris cel mai frumos gol al anului 2024

Gamacho a primit premiul pentru un gol de la un meci Everton – Manchester United.

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special 🤌

🎙️ @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wrrRwXCoKe

— Premier League (@premierleague) March 9, 2024