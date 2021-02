Preot, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. „Un criminal ia șase ani”

El a dispărut fără urmă acum câteva zile, imediat după aflarea sentinței. Acum este dat în urmărire națională și internațională. În înregistrarea de pe YouTube, filmată după condamnare, Ovidiu Marian Pop vorbește despre un proces incorect și susține că este nevinovat, transmite Digi24.ro

„Cât mai valorează viața unui om? Pare deja o întrebare retorică. Pentru că pe de o parte, parcă nu valorează nimic, pe de altă parte, în sume, pentru unii valorează ceva. Am cerut o șansă să mă apăr. Am fost învinuit de ceva, nu am făcut faptele acestea, iar șansa asta nu mi s-a dat (…) Nu știu de ce am fost considerat un pericol social. Chiar nu-mi dau seama pentru cine am reprezentat un pericol social atâția ani de zile (…) Nouă ani e cam mult. E cam mult atâta vreme cât un criminal primește șase ani, violatori sunt cercetați în stare de libertate”.

Așa își începe mărturia online fostul preot din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Cu o voce stinsă, într-o încăpere goală, greu de localizat, Ovidiu Miron Pop se plânge de verdictul prea dur în cazul său și, mai mult, pretinde că este complet nevinovat.