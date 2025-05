Preot român, martor al fumului alb de la alegerea lui Leon al XIV-lea ca Papă. „E extraordinar. Ne-a atins inimile”

Printre miile de pelerini din toate colțurile lumii s-a aflat și preotul Isidor Iacovici, coordonatorul național pentru pastorația românilor catolici din Italia. Pentru el, a fost a treia oară când a trăit pe viu emoția alegerii unui papă, după momentele similare cu Papa Benedict al XVI-lea și Papa Francisc.

„Deși am mai trăit astfel de momente, acesta m-a impresionat cel mai mult. Poate și pentru că este cel mai recent, dar și pentru că l-am simțit cu toată ființa, acolo, în mijlocul mulțimii. E imposibil să nu te emoționezi”, a declarat părintele Iacovici pentru „Ziarul de Iași”.

În mijlocul unei mulțimi impresionante, estimate la peste 150.000 de oameni, părintele a simțit o atmosferă unică. Ce i-a atras în mod special atenția preotului a fost numărul dominant de tineri și copii din piață.

„Multă lume, foarte multă lume. Mai multă ca la Papa Benedict și Papa Francisc. Nu mă așteptam să fie chiar așa. Spre deosebire de acum mulți ani, de data aceasta am văzut familii întregi, mulți tineri, copii duși în brațe care alergau spre piață, ca să nu piardă momentul. Gardieni, jurnaliști, oameni veniți din toate colțurile lumii – o emoție uriașă. Eu am ajuns pe la ora șase, imediat după ce mi-am încheiat programul în parohie. M-au sunat câțiva jurnaliști să vorbesc cu ei, am stat vreo jumătate de oră, și apoi între apariția fumului și ieșirea Papei a mai trecut cam o oră. Dar a meritat fiecare clipă”, a povestit el.