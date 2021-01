Preot scos din biserică de judecători. Nu l-a mai pomenit în slujbe pe ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei

Dat afară după un scandal

Preot de zeci de ani în satul Schit Orășeni, Ioan Ungureanu a fost dat afară din rândul clericilor după un conflict izbucnit în vara lui 2016. Totul a început după un Sinod pan-ortodox de la Creta, unde s-ar fi semnat o serie de documente care nu au fost acceptate de toţi preoţii. Acuzând că deciziile luate acolo ar fi în contradicţie cu vechile dogme bisericeşti, părintele Ioan Ungureanu nu l-a mai pomenit în slujbe pe ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei.

Ulterior, preotul a fost acuzat de reprezentanții MMB de schismă, neascultarea faţă de feţele bisericeşti, de contrazicerea publică a poziţiei bisericii, de insultă, calomnie, defăimare şi clevetirea în public, dar şi de instigare la atitudini şi fapte negative şi de săvârşirea Sfintelor Taine cu nerespectarea prevederilor tipiconale.

Rând pe rând, Ioan Ungureanu a fost sancţionat cu dojană arhierească, oprit de la slujire şi trimis în faţa Consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a decis caterisirea.

Biserică acuzată de abuz

De partea cealaltă, Ioan Ungureanu a acuzat conducerea MMB de încălcarea Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare şi de abuz, susținând că toate deciziile privind caterisirea sa au fost abuzive și nestatutare, întrucât nu s-ar fi respectat toate procedurile și rânduielile. Considerându-se nevinovat, el a contestat deciziile MMB la forurile superioare ale BOR, dar fără sorți de izbândă. Prin urmare, în februarie 2018 el a atacat la Curtea de Apel Iaşi, în secţia de contencios administrativ, toate deciziile emise de MMB, proces care s-a încheiat abia miercuri, prin decizia Înaltei Curți.

„Este un abuz sub toate aspectele”

Doar că în tot acest timp lucrurile s-au agravat. Fostul preot, care se bucură în continuare de susţinerea unor credincioşi din sat, a refuzat să predea cheile bisericii şi a oficiat slujbe religioase, deși MMB desemnase un alt preot paroh în locul său. Situația a degenerat de câteva ori când reprezentanții MMB au încercat să-l instaleze pe noul preot, dar au fost împiedicați de susținătorii lui Ioan Ungureanu. Așa se face că în două rânduri a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a potoli spiritele. Ba mai mult, reprezentanții MMB au ajuns să ceară ajutorul instanțelor de judecată pentru a prelua lăcașul de cult și toate documentele bisericii, Ioan Ungureanu fiind evacuat din biserică în decembrie 2019, cu ajutorul unui executor judecătoresc.

În plus, în 2017 reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei l-au acuzat pe Ioan Ungureanu de exercitarea fără drept a unei profesii, iar în noiembrie 2018, în urma anchetei derulată de poliție și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, fostul preot a fost trimis în judecată, dosarul penal fiind încă pe rolul instanței de fond. „Noi nu mai recunoaştem slujirea lui de preot, iar ceea ce face el acolo din punct de vedere sacramental nu mai are nicio valoare. Este un abuz sub toate aspectele – din punct de vedere sacramental, juridic şi administrativ”, a explicat atunci părintele vicar Marian Timofte.

Cert este că din momentul în care a fost evacuat din biserică, Ioan Ungureanu s-a mutat într-o capelă aflată peste drum de lăcașul de cult, unde a continuat să oficieze slujbe religioase, în haine asemănătoare celor preoțești, în fața sătenilor care continuă să-l susțină și care au acuzat la rândul lor că au fost evacuați fără drept din propria biserică.