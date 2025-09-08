Preotul ieșean Dorel Burduja: „El (n.r.-divorțul) reprezintă o înțelegere profund greșită a iubirii”

Divorțul, un fenomen tot mai des întâlnit în societatea contemporană, are cauze multiple: de la slăbiciuni personale până la contextul social și economic. Părintele Dorel Burduja, paroh al Bisericii din Piciorul Lupului, a vorbit despre motivele care duc la destrămarea familiilor de astăzi, din perspectiva sa pastorală și duhovnicească.

„În parohia mea mică și îmbătrânită am puține nunți și extrem de puține divorțuri, dar pot să vă spun, în general, că divorțul este întotdeauna consecința egoismului și a păcatului în general. El reprezintă o înțelegere profund greșită a iubirii”, a declarat preotul pentru „Ziarul de Iași”.

„Desfrâul sau infidelitatea sunt păcate care duc la divorț”

Potrivit acestuia, la începutul unei relații, tinerii confundă atracția cu dragostea adevărată.

„Când un băiat este atras de o fată (sau invers), își închipuie că o iubește, fără să știe că iubirea adevărată presupune jertfă și renunțare la sine. În realitate, el se iubește pe sine, nu pe celălalt. Bineînțeles, în virtutea acestui principiu, și în viața de cuplu el va continua să acționeze pentru a-și satisface propriile interese egoiste, nu pe ale celuilalt. Pus în situația de a renunța la propriile comodități, obișnuințe sau chiar patimi, se va simți foarte frustrat și va căuta să scape de această stare incomodă”, a explicat parohul.

Printre cauzele principale ale divorțului, preotul amintește păcatele și patimile personale.

„Beția, de exemplu, poate face viața partenerului efectiv insuportabilă, nemaivorbind de consecințele financiare sau de efectele asupra copiilor. Într-o astfel de situație, chiar partenerul cel bun sau rațional poate ajunge să ceară divorțul, conștient că altfel copiii ar fi afectați. La fel, desfrâul sau infidelitatea sunt păcate care duc la divorț. Cel care cade în desfrâu nu-și dă seama că nu trădează doar dragostea partenerului, ci și dragostea de Dumnezeu, călcând în picioare Sfânta Taină a Cununiei, care din doi a făcut un singur trup”, a menționat acesta.

„Sunt și femei care nu au renunțat la soț atunci când acesta a căzut în desfrânare”

Există însă și cazuri de excepție, subliniază părintele Burduja, atunci când femeile aleg să lupte pentru familie chiar și în fața trădării.

„Sunt și cazuri de femei deosebite, adevărate sfinte, care nu au renunțat la soț atunci când acesta a căzut în desfrânare și au reușit să-l readucă pe calea dreaptă. Am cunoscut personal, ca preot, astfel de femei”, a subliniat pr. Dorel Burduja.

Un alt factor care apasă greu asupra familiilor de astăzi este migrația economică și distanța fizică dintre soți.

„Străinătatea și depărtarea fizică supun căsnicia unei presiuni conjuncturale, de cele mai multe ori imposibil de suportat, ceea ce determină adesea divorțul. Cei doi ajung să trăiască în lumi diferite, înconjurați de persoane diferite și confruntați cu mari ispite – din partea trupului și din partea vrăjmașului diavol. Adesea, despărțirea duce la divorț, pentru că ispita devine prea mare. Locuirea împreună reduce, în mod firesc, ispita trupească. Totuși, există și cazuri de cădere în desfrâu chiar cu partenerul aproape, ceea ce este mult mai grav”, a adăugat preotul.

Soluția, în opinia preotului, rămâne credința și întemeierea familiei pe valorile creștine.

„Dacă cei doi sunt întăriți în credință și își fundamentează căsnicia pe Hristos, înțeleg valoarea Sfintei Taine a Cununiei, iar iubirea dintre ei crește și la adânci bătrâneți. Ajung să se iubească mai mult decât la 20 de ani, deși la 90 de ani legătura trupească nu mai poate fi vorba. Am cunoscut, ca preot, și multe astfel de situații”, a conchis parohul.

