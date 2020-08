Preşedintele Consiliului European Charles Michel şi-a amânat nunta din cauza pandemiei

Preşedintele Consiliului European Charles Michel ar fi trebuit să se însoare, sâmbătă, la Montmeyan, în Var (Franţa), unde are o casă, însă şi-a amânat nunta din cauza pandemiei de coronavirus.

Regiunea Var este în zona portocalie, iar la revenirea în Belgia se recomandă test de Covid-19 şi carantină de 14 zile.

Însă, Charles Michel are o agendă încărcată şi nu îşi permite o perioadă de carantină, scrie lalibre.be. La nunta lui Charles Michel era invitat şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Michel are o relaţie cu Amélie Derbaudrenghien, cu care are doi copii.