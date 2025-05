Președintele din sufragerie

Nu am avut inspirația Domnului Profesor Alexandru Călinescu de a mă uita (și) la meciul Barcelona-Inter Milano; am stat lipit de marea confruntare a „candidaților” și am asistat la un meci de divizia a opta patagoneză, care la un moment dat nici măcar comic nu mai era. Începuse bine, râdeam, aveam și experiența celorlalte seri în care ne-am distrat, eu și câțiva amici, copios. În ultima rundă însă glumele neintenționate erau răsuflate, iar agresivitatea devenise ridicolă de-a dreptul.

Nu știu cum ar trebui să arate o confruntare între prezidențiabili veritabili, pentru că nu am avut, până acum, niciuna. Poate doar în anii 1990, când participau la alegeri personajele uriașe ale trecutului de dinainte de comunism, să fi avut ceva cu care să ne mândrim, dar și acel episod s-a sfârșit prost, așa că nu poate fi pus la socoteală. Oricum, de data aceasta lucrurile au ajuns sub orice critică, de parcă toată lumea fuge de „cea mai înaltă funcție în stat” și au fost împinși cu forța în față doar cei care au pierdut la cărți și nu aveau cu ce să plătească masa.

Cert mai este un fapt: că nimeni nu prea știe ce ar trebui să facă un președinte. Discuțiile au fost exclusiv îndreptate spre dezvăluirea omului de la pupitru și nu a eventualului președinte. Astfel, unii sunt bădărani desăvârșiți, alții iubesc florile; unii sunt mincinoși iscusiți, iar alții niște mistici acoperiți; unii sunt agresivi, alții nu știu să încaseze; în fine, unii sunt iubiți doar de mamele lor, alții și de mame, și de soacre. Toți adoră copiii și nu mai pot de grija lor. Poartă Biblia în buzunar și, eventual, Constituția. Dar dezbaterile de săptămâna trecută nu erau menite să ne facă pe noi, alegătorii, să ne împrietenim cu candidații. De președinte avem nevoie, nu de cineva cu care să ne facem vacanțele, iar calitățile etalate în cele trei zile sunt importante, dar nu și suficiente pentru scopul nostru. La întrebările din Constituție sau la cele despre război s-a răspuns scurt și sec. În schimb, la cele despre cine a furat mai mult s-au ținut discursuri interminabile. Calitatea morală a unui om este, indubitabil, esențială în orice situație, oricât de măruntă ar fi ea. Prin urmare, și în aceea de a fi președinte. Dar pe lângă asta, viziunea sau strategia, capacitatea de a împăca lumea (de „a media”, se zice astăzi), abilitatea de a acționa eficient sunt, în cazul dat, la fel de importante. Despre ele nu a fost vorba. Nu a existat nicio miză ideologică pusă în discuție, nici una strategică. Părea că astfel de probleme, în cel mai bun caz, îi depășesc pe candidați, care nu aveau la îndemână decât sloganuri și truisme ale artei diplomatice.

Nu am reușit să aflu, de asemenea, în ce cred candidații, dincolo de alternativa Rusia-UE. Și nici aici lucrurile nu sunt clare. SUA tulbură în mod dramatic binomul, așa încât întrebarea este dacă cei care sunt cu SUA sunt, în condițiile actuale, și cu UE. Mai toți candidații (proeuropeni fiind) au spus răspicat că primul lucru pe care îl vor face când vor câștiga este să îl sune pe Trump, iar bietul chiriaș de la Casa Albă, speriat de atâtea apeluri, mă tem că își va schimba rapid numărul de telefon. Dar UE ce va spune, când va vedea că Bucureștiul o lasă mai la urmă cu telefoanele?

Prin urmare, dezbaterile cu care ne-am pierdut timpul săptămâna trecută nu ne-au spus prea multe despre ce vor face candidații când vor câștiga alegerile, ci doar despre cum se pricep să se ia la ceartă, să se laude și să se închipuie lideri providențiali ai nației. În această situație, scoaterea României din Visa Waiver aproape că devine un avantaj: viitorul președinte va trebui chiar să își pună mintea la contribuție, să negocieze și să găsească o soluție pentru a ieși din impas. Adică, va trebui să fie un președinte și să facă ce face un președinte, nu doar să redecoreze frumos Palatul Cotroceni și să caute să fie un om bun. Cât despre celelalte întâmplări, cu adevărat tragice, ale istoriei în care trăim, dezbaterile au arătat că trebuie să sperăm într-o minune… și să votăm, ca de obicei, răul cel mai mic. Slavă Domnului (a fost vorba și despre asta) că un președinte are și consilieri, în care urmează, iarăși, să ne punem toată nădejdea.

