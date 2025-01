Președintele lui Hermannstadt a recunoscut că arbitrii au greșit în meciul cu Poli

Aceeași opinie a avut și antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărășanu: „Sunt fericit, am învins o echipă care când prinde o zi bună acasă poate bate pe oricine. Așa a fost și cu Universitatea Craiova și cu Universitatea Cluj. Prima repriză a fost mai echilibrată, momentul psihologic fiind la ratarea lui Gheorghiță. Repriza a doua a fost mai bună pentru noi, am fost mai dinamici, am pasat pe un teren greu. Iașul a acuzat că primul gol a fost după un aut acordat greșit pentru noi? Nu știu ce să zic, nu am văzut faza. Nu ne dorim să câștigăm cu arbitrii. Oricum, a fost o victorie corectă a noastră. Nu se poate da vina pe arbitraj. Nu ne gândim la play-off, doar tragem cu coada ochiului spre el. Important e că am luat șase puncte în duelul direct cu ei.”

CITEȘTE ȘI: Un căpitan acuză: Bordeianu i-a făcut praf pe arbitrii meciului Poli – Hermanstadt

Publicitate și alte recomandări video