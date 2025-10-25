Preşedintele NBA, „profund tulburat” de scandalul pariurilor trucate

„Nu există nimic mai important pentru ligă şi pentru fani decât integritatea competiţiei”, a asigurat Adam Silver într-un interviu în direct pe platforma Prime Video, noul difuzor al NBA, a doua zi după arestarea unui jucător şi a unui antrenor.

Joi, antrenorul echipei Portland, Chauncey Billups, jucătorul echipei Miami, Terry Rozier, şi fostul jucător Damon Jones au fost arestaţi în cadrul unei anchete ample privind o reţea de pariori care folosea informaţii din interiorul vestiarelor sau îi incita pe jucători să se prefacă accidentaţi pentru a-şi influenţa statisticile.

După ce a luptat mult timp împotriva pariurilor sportive, NBA s-a transformat într-un lobbyist pentru liberalizarea sectorului, în special prin vocea comisarului său Adam Silver, autorul unui articol în favoarea „legalizării” în 2014. Interzise în mare parte din 1992, pariurile sportive au fost liberalizate în 2018 în Statele Unite în urma unei decizii a Curţii Supreme şi sunt acum autorizate în aproape toate statele. NBA a semnat mai multe contracte cu companii din acest sector.

Liga nord-americană de baschet a suspendat pe viaţă anul trecut un jucător, Jontay Porter, membru al aceleiaşi reţele vizate joi de operaţiunea poliţiei.

NBA l-a achitat însă pe Terry Rozier, care a fost în cele din urmă arestat joi şi pus sub acuzare. „Nu am găsit nimic, în ciuda pariurilor anormale semnalate de companiile de pariuri. Terry a cooperat cu noi, ne-a dat telefonul său, a răspuns la întrebările noastre, dar am concluzionat că nu există suficiente dovezi, acum aproape doi ani”, a explicat Adam Silver.

„Am cooperat apoi pe deplin cu forţele de ordine. Justiţia are puterea de a cita în judecată, poate ameninţa cu pedepse cu închisoarea, toate aceste lucruri pe care noi nu le putem face.” Căpitanul echipei Miami Heat, Bam Adebayo, şi-a exprimat vineri „sprijinul total” pentru coechipierul său Terry Rozier: „Ne rugăm pentru el, continuăm să-l încurajăm şi vrem să câştigăm meciuri pentru a trece mai departe.”

