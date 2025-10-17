Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare

Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii ”Al.I Cuza” şi a Universităţii de Arte.

Şeful statului ar urma să ajungă la Iaşi vinerea viitoare, el fiind invitat să participe la ceremonia de la Teatrul Naţional din Iaşi, care va începe la ora 14.00 şi care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii ”Al.I Cuza” şi a Universităţii de Arte.

Nicuşor Dan ar urma să aibă şi o întâlnire cu reprezentanţi ai administraţiei publice ieşene, dar şi să viziteze o companie din Iaşi.

Aceleaşi surse politice au precizat pentru News.ro că şeful statului ar urma să rămână până sâmbătă, 25 octombrie, în Iaşi, urmând să fie prezent la manifestările din oraş organizate de Ziua Armatei. De asemenea, preşedintele este aşteptat şi la lucrările Conferinţei Naţionale a Rectorilor, eveniment programat sâmbăta viitoare.

