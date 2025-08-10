MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Național

Preşedintele Nicuşor Dan, vizită privată în Moldova. El a participat la un festival de muzică, alături de Maia Sandu – FOTO

De Redacția
duminică, 10 august 2025, 08:59
1 MIN
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită privată în Moldova. El a participat la un festival de muzică, alături de Maia Sandu – FOTO

Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md, preluat de news.ro.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md. El a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV.

Participanţii la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi.

Potrivit sursei citate, vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova.

Potrivit surselor NewsMaker, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

Etichete: Maia Sandu, Nicusor Dan

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network