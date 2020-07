Președintele PSD Iași: Costel Alexe a șters cu buretele aproape un miliard de arbori! (P)

Pentru a avea un termen de comparație, dacă un miliard de arbori ar fi plantați la un metru unul de altul, ar rezulta o linie de arbori de un milion de kilometri. Practic, s-ar putea planta copaci până la lună și înapoi sau s-ar putea înconjura pământul de mai bine de 20 de ori.

Cifra de 2 miliarde de puieți plantați a fost atinsă la finalul anului trecut, conform Romsilva. ”De la înființarea sa, în anul 1991, până în prezent, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a plantat 2.000.000.000 puieți forestieri, iar acțiunile de împădurire și măsurile pentru creșterea suprafeței fondului forestier național vor continua. (...) Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a împădurit, de la înființarea sa în anul 1991 până în prezent, circa 275 mii hectare fond forestier proprietatea publică a statului, plantând în cursul acțiunilor de împădurire aproximativ 2.000.000.000 de puieți forestieri. În același interval de timp, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a împădurit 24.087 hectare terenuri degradate, fiind folosiți în acest scop circa 120.000.000 de puieți forestieri”, se arată într-un comunicat de presă al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, din data de 11 octombrie 2019.

Peste doar câteva luni, în luna mai 2020 ministrul Costel Alexe transmite, în răspunsul unei interpelări adresate de către senatorul PSD Victorel Lupu, că: ”În fondul forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în perioada 1991 – 2019 a fost regenerată pe cale artificială (prin plantare de puieți forestieri) o suprafață de 292.500 hectare (...). Cantitatea de puieți forestieri utilizați în această perioadă de 29 de ani, pentru plantarea celor 292.599 hectare, a fost de circa 1.155.799.000 buc.”

O explicație pentru aceste cifre atât de diferite ar putea fi că, fără acest miliard de puieți, Alexe se poate lăuda că desfășoară în acest an cea mai amplă campanie de plantări. Omite să spună însă că această campanie a fost pregătită cu ani în urmă, de guvernele PSD, când el nici nu visa că va ajunge ministru. Puieții plantați în acest an devin apți de plantat după minim două sezoane de vegetație de la semănare, adică minim 2 ani. Concret, la campania din acest an se utilizează puieți semănați între anii 2015 – 2018.

”Această farsă națională cu plantările gestionate de Costel Alexe continuă. Pentru el campania de plantări nu e decât o joacă din care el trebuie să câștige imagine cu orice preț. Manipulează opinia publică, manipulează cifrele, se joacă de-a ministrul în timp de pădurile noastre dispar mai ceva ca în trecut, iar românii, și ieșenii în special, respiră un aer din ce în ce mai poluat. Cum poate să dispară un miliard de puieți? Este o întrebare la care doar Alexe poate să răspundă. Sunt sigur că, așa cum ne-a obișnuit până acum, și de acest lucru tot PSD este de vină”, a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean și al PSD Iași.