Președintele PSD Iași, Maricel Popa: Guvernul a sistat finanțarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P)

Astfel, în PNDL 1 din 249 proiecte, 80 sunt în derulare. Deci aproximativ 32% sunt nefinalizate. Necesarul de finanțare pentru finalizarea acestora este de aproximativ 58,4 milioane de lei. În PNDL 2 din 232 proiecte, 153 sunt în diverse stadii de derulare. Deci aproximativ 66% sunt nefinalizate, rezultând un necesar de finanțare de aproximativ 249 milioane de lei.

Concluzionând, din 481 de proiecte din PNDL în județul Iași, 233 sunt în diverse stadii de execuție (48,5%), iar suma necesară de finanțat pentru finalizarea lucrărilor este de aproximativ 307 milioane de lei.

„Nu este posibil ca la jumătatea anului, când lucrările la proiectele de investiții ar trebui să fie în toi, MDLPA să anunțe intempestiv că nu mai dispune de bani pentru decontarea cheltuielilor din PNDL. Consecințele acestui fapt vor fi devastatoare pentru economia românească. După ce Planul Național de Redresare și Reziliență s-a dovedit a fi un fiasco total, acum aflăm că nici Programul Național de Dezvoltare Locală nu mai are susținere financiară. Sunt niște inconștienți care urmăresc doar interesele proprii. Am o situație cu toate contractele PNDL din județul Iași. Foarte multe sunt încă în derulare. Este și normal. Județul Iași a fost printre primele la alocări de fonduri prin PNDL, de către guvernarea PSD. Sunt lucrări totale de 1,4 – 1,5 miliarde de lei. Noi am alocat bani pentru aceste proiecte, le-am monitorizat și acum am ajuns în situația ca ele să fie oprite la jumătatea drumului” a declarat senatorul Maricel Popa.

La conferința de presă, alături de președintele PSD Iași au fost prezenți și o parte dintre primarii social-democrați din județ. Aceștia au expus problemele generate la nivel local de sistarea finanțărilor din PNDL.

„Și colegii de la PNL, USR-PLUS sunt în asentimentul nostru. Este o problemă reală. Suntem într-o situație critică. Noi, orașul Hârlău, dacă nu am fi beneficiat de investițiile prin PNDL, din bugetul propriu nu am fi reușit să le facem nici în ani de zile. Am construit o grădiniță, am modernizat străzi, trotuare, am intervenit în zone care nu au mai fost modernizate de 40 de ani” a declarat Radu Gheorghiță Curcă, primarul orașului Hârlău.

„Sper ca mesajul nostru să fie ascultat, să ne audă durerea și să conștientizeze că avem contracte pe PNDL cu școli. Nu avem bani să alocăm de la bugetul local. Avem proiecte multe. Avem nevoie să mergem înainte cu aceste investiții prin PNDL. Vrem să ducem și noi copiii într-o școală cu condiții, chiar dacă suntem o comunitate mică și multă lume spune că noi nu avem drepturi. Nu este așa. Fiecare copil, din orice localitate, are dreptul să învețe în condiții optime și să beneficieze de aceleași facilități ca un copil care învață la oraș. Așa este normal!” a declarat Luminița Elena Lipșa, primarul comunei Ipatele.

„PNDL a fost generat de PSD și a urmărit ca principiu dezvoltarea, în principal, a comunităților rurale. De ce este important PNDL astăzi pentru noi? Pentru că ne află între două exerciții financiare ale Comunității Europene. Cei care diriguiesc aceste resurse să țină cont că avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie de investiții în sănătate, în educație, în infrastructura locală, apă, canal, drumuri. Aceste investiții sunt primordiale în atragerea locuitorilor noștri înapoi la casele lor.” a declarat Sorin Constantin Lazăr, primarul comunei Strunga.

„Vă dau un exemplu concret. Construim în comunitatea noastră un dispensar medical modern. Stadiul lucrărilor este acum la 71%. Mai avem de decontat cheltuieli în valoare de aproximativ 600 mii lei. Acești bani sunt mai mulți decât toată suma pe care am alocat-o la investiții în acest an. Cum să ne descurcăm? Consiliul Județean Iași și Guvernul ne ignoră. Ne apropiem cu pași repezi de intrarea în valul 4 al pandemiei. Nu ar fi normal ca oamenii din Ion Neculce să beneficieze și ei de o unitate medicală modernă?” a declarat Gheorghe Văleanu, primarul comunei Ion Neculce.

La finalul discuției, președintele Maricel Popa a solicitat ca Guvernul să aloce sumele necesare la prima rectificare bugetară astfel încât proiectele de dezvoltare și modernizare a comunităților locale să nu aibă de suferit.

„În calitate de parlamentar ieșean, de om care înțelege nevoia de investiții din județul nostru, voi face tot ceea ce îmi permite legea pentru ca alocările pentru PNDL să fie reluate. Acest lucru se poate face la rectificarea de buget. Cred că trebuie să punem presiune pe guvernanți, pentru că altfel banii investiți până acum se vor pierde. Primăriile nu au fondurile necesare pentru a susține din bugetele proprii astfel de investiții. Acesta este motivul pentru care există PNDL” a mai punctat șeful PSD Iași.

La conferința de presă au mai participat primarii: Iulian Chirilă (Țigănași), Dănuț Ababei (Șcheia), Constantin Hîra (Heleșteni), Gelu Șpaiuc (Sirețel), Aurel Doacă (Costești), Dorin Butnariu (Dolhești), Dumitru Tănasă (Belcești) și Viorel Ilie (Răducăneni).