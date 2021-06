Președintele PSD Iași, senatorul Maricel Popa: Ce trăsnăi a mai făcut penalul Costel Alexe! (P)

Din păcate, acest anunț s-a dovedit a fi doar o altă fumigenă lansată de bam-bam Alexe. Pentru că o serie de specialiști în domeniul infrastructurii rutiere l-au contrazis imediat, arătând public că soluția propusă, dacă ar fi pusă în practică, s-ar dovedi o greșeală elementară de urbanism, va determina creșterea traficului și a poluării aerului, precum și agravarea poluării fonice cu efecte grave asupra sănătății ieșenilor.

"Îmi pare rău că la Consiliul Județean se lucrează pompieristic. Nu este normal să propui o astfel de soluție, să dai speranțe oamenilor și, de fapt, totul să fie doar o perdea de fum. Alexe nu poate să aducă fonduri la Iași pentru investiții majore și se ocupă de cârpeli. În acea zonă traficul a devenit infernal, iar oamenii cu greu mai fac față stresului zilnic cauzat de timpul îndelungat petrecut în mașină pentru a ajunge acasă sau la locul de muncă. Acolo este nevoie de aplicarea unui întreg set de măsuri care să rezolve problema oamenilor pe termen lung, dar Alexe a dovedit deja că nu poate să aibă o viziune cu privire la dezvoltarea județului. Ar fi trebuit consultați de la bun început specialiști în domeniu. Și noi, când am întocmit masterplanul drumurilor județene, în mandatul anterior, am discutat cu toți cei care cunosc infrastructura județeană foarte bine și abia apoi am început proiectele. Să nu uităm că au fost asfaltați aproximativ 300 km de drumuri județene în perioada în care PSD a administrat județul. Acum, lucrurile bat pasul pe loc. În acest mod, ieșenii nu vor avea de câștigat. Această nouă dovadă de incompetență arată că Alexe este mult mai preocupat de dosarele penale și de faptul că își pierde influența în partid decât de rezolvarea problemelor ieșenilor" a declarat senatorul Maricel Popa.