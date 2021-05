Președintele PSD Iași, senatorul Maricel Popa: O nouă minciună penelistă cu Pinocchio de la Casa Pătrată! (P)

Pinocchio de la Casa Pătrată a lansat cu mare fast acum un an, marea campanie de împădurire ”O pădure cât o țară”, girată inclusiv de președintele Iohannis.

”Îmi pare rău că lucrurile sunt abia acum mediatizate. Noi am arătat că această campanie este o mare minciună încă dinaintea bătăliilor electorale de anul trecut. Nu am fost crezuți. Acțiunile lui Alexe nu arată decât infantilism și superficialitate. A reușit să își păcălească inclusiv șefii de partid, dar și pe președintele Iohannis. Cu alte cuvinte, acum un an Alexe a mințit pe toată lumea doar pentru a se cocoța pe o nouă funcție administrativă, cea de la Consiliul Județean și pentru a-și spori averea. Acum înțeleg foarte bine de ce Alexe a spus la sfârșitul anului trecut că 2021 va fi un an al marilor surprize. Se pare că de această dată a avut dreptate. După DNA care l-a acuzat deja de luare de mită, o altă ispravă a ministrului bam-bam a explodat în urma unei achete jurnalistice” a declarat Maricel Popa, președintele PSD Iași.

Liderul social-democrat a mai subliniat faptul că Alexe nu mai poate continua să facă de rușine cei peste 1 milion de locuitori ai județului și ar trebui să dea dovadă de onoare și decență și să renunțe la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași.

”Renunțarea la funcția politică nu este suficientă și nici măcar nu este prevăzută în statutul PNL. O altă minciună sfruntată! Alexe nu mai poate continua nici pe funcția administrativă. Nu mai are calitatea morală pentru a-i mai reprezenta pe ieșeni. Dacă mai are un dram de onoare și decență ar înceta să mai facă de râs un întreg județ și ar demisiona de la Consiliul Județean. Este mult prea mult ceea ce se întâmplă deja. Nu ar fi exclus să aflăm în curând că DNA anchetează un nou dosar în care va fi implicat Alexe. Sunt foarte curios unde sunt acei puieți plantați virtual. Sunt curios câți bani au fost cheltuiți pe campania de împădurire. Se mai justifică acum cheltuirea acestor bani? Se pare că orice atinge Alexe se transformă în faptă penală! Mai rămâne de răspuns la o singură întrebare. Oare Costel Alexe e urmașul Brătienilor la Iași?” a mai punctat Maricel Popa.