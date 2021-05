Președintele PSD Iași, senatorul Maricel Popa: Voucherele de vacanță, o măsură benefică pentru salariați și turism! (P)

PSD revine cu demersul legislativ de acordare a voucherelor de vacanță. Propunem o măsură benefică pentru toți salariații, inclusiv pentru cei din mediul privat. Este clar o măsură din care are de câștigat toată lumea.

În primul rând salariații, în special cei cu venituri mici și medii. Apoi companiile. Voucherele reprezintă formă motivațională foarte atractivă pentru angajați. Totodată, sunt scutite de plata contribuțiilor patronale și salariale în limita a 7500 lei anual, pentru fiecare angajat. Companiile din mediul privat, care acordă salariaților vouchere de vacanță, înregistrează economii de 40% din bugetul alocat acestora, comparativ cu valoarea acordata prin prime – plata cash. Profitul obținut de acestea, prin acordarea voucherelor de vacanță în locul primelor, reprezintă majorarea bugetului de investiții.

În al treilea rând, este măsura care va relansa turismul în România, după această pandemie. Este genul de program care se adresează persoanelor care muncesc, care aduce venituri la buget. Nu aduce o cheltuială în plus, chiar dacă proiectul de lege prevede deducerea sumelor acordate salariaților din impozitul pe profitul companiei. Statul își va mări veniturile din încasările din TVA și din impozitul asupra activității operatorilor din turism.

Vă ofer câteva date concrete în sprijinul susținerii acestei măsuri.

Conform datelor furnizate de reprezentanții HORECA, în 2019 şi 2020 au fost emise tichete de vacanţă în valoare totală de 2,77 miliarde de lei şi au fost consumate în aceeaşi perioadă (decontate de prestatori la emitenţi) tichete reprezentând peste 80% din valoarea celor emise. De asemenea, în aceeași perioadă, voucherele de vacanţă au determinat autorizarea, deci fiscalizarea, a circa 3.000 de structuri de cazare - pensiuni, vile, apartamente.

Totuși, cel mai elocvent exemplu este cel dat de o companie privată, cu peste 15.000 angajați, liderul comerțului local în 2019. Astfel, începând cu luna martie a acestui an, Kaufland România a actualizat pachetul de beneficii pentru angajații companiei și oferă vouchere de vacanță ce pot fi folosite pentru cumpărarea de servicii turistice în România.

"Decizia de a acorda vouchere de vacanță va avea un impact indirect în economie, unde se vor întoarce cei 1,5 milioane de euro pe care îi acordăm angajaților. Actualizăm an de an pachetul de beneficii, astfel am decis să direcționăm o parte din buget spre vacanțe în România. Toate sectoarele sunt strâns legate în echilibrul economiei, și înțelegem că și noi avem puterea să mișcăm lucrurile, prin deciziile pe care le luăm zi de zi" a explicat Directorul General Kaufland România.

Despre beneficii au vorbit chiar și reprezentanții Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) și citez:

"Voucherele de vacanţă asigură în mare parte supravieţuirea şi dezvoltarea turismului intern, precum şi pregătirea turismului pentru incoming. Niciun Guvern nu a luat în calcul la modul cel mai serios că România poate câştiga bani din export, iar turismul de incoming poate deveni una dintre principalele forme de export de servicii ale ţării noastre. Voucherele de vacanţă aduc plus valoare turismului intern şi asigură fiscalizarea turismului. Un Guvern care gândeşte în perspectivă, pe termen mediu şi lung, poate înţelege acest aspect".

Sper ca acest proiect să găsească înțelegere în Parlament, deoarece în Comisia Economică de la Senat, unde acest proiect a fost deja dezbătut, PNL s-a poziționat împotriva acordării voucherelor de vacanță.

Este inexplicabil. Liberalii fie nu înțeleg circuitele economice, fie și-au făcut un scop din restrângerea veniturilor românilor și din blocarea programelor de susținere a economiei.

PNL gândește prost și încearcă să blocheze un program menit să sprijinie un domeniu extrem de afectat de restricțiile impuse în pandemie și să aducă un sprijin, în special salariaților din privat, cu venituri mici, care nu își permit de ani de zile să plece într-un concediu.

PSD se va lupta în Parlament pentru adoptarea acestei legi și le cere parlamentarilor USR-PLUS să voteze proiectul, care este susținut inclusiv de ministerul Economiei, aflat sub conducerea USR.