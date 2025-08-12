Prețurile apartamentelor noi din Iași sfidează tendințele naționale – au crescut atunci când în restul țării s-au ieftinit. Cum stăm față de Cluj și Brașov

În luna iulie, prețul apartamentelor din Iași s-a menținut la un nivel moderat în raport cu marile centre urbane din România, dar a avut o dinamică notabilă pe segmentul apartamentelor noi. Potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro, prețul mediu pe metru pătrat în oraș a fost de 1.854 de euro.

Cu această sumă, Iașul s-a plasat pe penultimul loc în clasamentul celor șase orașe analizate, cu puțin înaintea Timișoarei (+54 €/mp), dar cu aproape 1.300 de euro/mp sub prețurile medii ale apartamentelor din Cluj, oraș care rămâne cel mai scump din țară pe piața rezidențială.

Iașul și Timișoara, singurele orașe din țară unde au fost înregistrate creșteri

Pe segmentul construcțiilor noi, Iașul a înregistrat în iulie un preț mediu de 1.875 euro/mp, în creștere cu 1,6% față de luna precedentă, ceea ce a situat orașul în rândul puținelor piețe imobiliare majore unde prețurile au urcat în acest interval. (vezi tabel)

Conform Indicelui Imobiliare.ro, Iași și Timișoara au fost singurele mari orașe din țară unde apropierea majorării cotei TVA la 21% a dus la creșteri de circa 2% pe segmentul nou. Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro, a explicat că aceste majorări au fost „firești în contextul în care aceste orașe rămân printre cele mai accesibile centre regionale din România, cu un preț mediu pe metru pătrat încă sub Cluj-Napoca sau Brașov, poluri economice comparabile. Acest fapt le oferă un spațiu mai generos de ajustare”.

Pe piața apartamentelor vechi, prețul mediu calculat în urma tranzacțiilor realizate în Iași s-a situat la nivelul de 1.850 euro/mp, într-o ușoară creștere (de 0,1%) față de luna precedentă. Tot aici, diferența de preț între apartamentele noi și cele vechi a fost de doar 25 euro/mp, a doua cea mai mică din țară după Cluj, acolo unde apartamentele noi sunt mai scumpe cu doar 20 de euro/mp față de cele vechi. În schimb, în Brașov apartamentele noi au fost cu peste 350 euro/mp mai scumpe decât cele vechi, iar în Timișoara diferența a urcat la aproape 400 euro/mp.

„Apropierea majorării TVA a dus la strategii de accelerare a vânzărilor”

Comparativ cu alte mari orașe, apartamentele din Iași au avut prețuri cu 199 de euro/mp mai mici decât în București, cu 282 euro/mp mai mici decât în Brașov și cu aproape 1.300 €/mp mai mici decât Clujul. Practic, banii necesari pentru achiziția unei locuințe în Iași ar acoperi doar 59% din prețul unei locuințe similare în Cluj.

Evoluția din iulie a prețurilor de pe piața rezidențială a Iașului a contrastat cu tendința din Cluj, Brașov și Constanța, unde segmentul nou a înregistrat scăderi de preț, unele generate de comportamentul proactiv al dezvoltatorilor în contextul modificării cotei de TVA. „Apropierea majorării TVA a dus la strategii de accelerare a vânzărilor din partea dezvoltatorilor, care au preferat să ajusteze ușor prețurile pentru a închide tranzacțiile și a fructifica cererea ridicată înainte de intrarea în vigoare a noii cote”, a explicat Daniel Crainic.

Prețul mediu la nivel național a ajuns la 1.829 €/mp

La nivel național, prețul mediu solicitat pentru apartamente (noi și vechi) a ajuns, până la finalul lunii iulie, la 1.829 €/mp, în ușoară scădere față de începutul verii, dar semnificativ mai scumpe decât în iulie 2024 (14%), când vânzătorii solicitau, în medie, 1.611 euro/mp util pentru locuințele puse în vânzare.

În timp ce pe segmentul apartamentelor vechi fluctuațiile au fost minore, apartamentele noi s-au ieftinit în trei mari orașe (Cluj -3,9%, Brașov -1,9% și Constanța -2,2%), în timp ce creșteri de preț s-au înregistrat doar în Iași (+1,6%) și Timișoara (+2,3%).

Datele rezultate din analiza cifrelor agregate de platforma imobiliare.ro indică o creștere moderată a prețurilor la apartamentele noi din Iași, în timp ce diferența de preț dintre acestea și apartamentele vechi rămâne foarte mică. Datele reflectă realitățile actuale ale pieței locale, însă cât de mult va fi influențată piața de creșterea TVA-ului la locuințe, e greu de apreciat în acest moment.

Publicitate și alte recomandări video