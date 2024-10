Prețurile din Iași, mai mari decât în Japonia, SUA, Franța sau Belgia?

Perioada vacanțelor s-a încheiat cu un sentiment de ușoară nedumerire pentru ieșenii stabiliți în Occident, care au vizitat în această vară Iașul natal. Am stat de vorbă cu patru dintre ei, stabiliți în Japonia, Franța, Belgia și SUA. Cu toții spun că prețurile din Iași le-au creat un mic șoc – în țările în care locuiesc acum, cu un nivel de dezvoltare mai înalt decât cel al României, cu salarii de 3-4 ori mai mari decât cele încasate de ieșeni, multe produse esențiale și de consum zilnic se găsesc la prețuri mai accesibile decât în Iași. „Cum rezistați?”, întreabă, parcă cu un ușor sentiment de vinovăție, unul dintre interlocutori.

Trei dintre interlocutorii noști sunt foști colegi din mass-media ieșeană, stabiliți în Fukui, Paris și Bruxelles. Din Miami (SUA), o fostă grefieră din Iași completează observațiile lor cu propria comparație, cea dintre prețurile din iași și cele din orașul american.

În Fukui (Japonia), Iulia Mihalache predă acum limba engleză la universitate, însă în anii ’90, vocea sa era o prezență constantă în buletinele de știri la Radio Nord-Est. Când vine în vizită la rude, în Iași, prețurile o șochează, spune ea, pentru că cele mai multe sunt duble sau chiar triple față de cele din Japonia.

Prețurile la alimente sunt comparabile și cu cele din Franța, observă Cristi Dunar, fostul nostru coleg de la Monitorul. A plecat din România în urmă cu peste 25 de ani, dar se reîntoarce de câteva ori pe an în orașul natal, să-și viziteze familia.

Cristi Dunar enumeră câteva din prețurile pe care le știe din supermarketurile franceze: „Pulpe de pui 2,79 euro/kg , carnea de vită costă 17,39 euro/kg, carnea tocată de vită, cu 5% grăsime 11,2 euro/kg, piept de pui 7,30 euro/kg, un litru de ulei costă 1,89 euro iar la pâine, o baghetă medie costă cam 1,20 – 1,30 euro”. Asta în condițiile în care, potrivit „Ziarului Financiar”, salariul mediu brut în Franța „ajunge la 2.439 de euro pe lună în 2024 pentru companiile cu mai puţin de zece angajaţi, faţă de 3.376 de euro pentru companiile cu 500 de angajaţi”. https://www.zf.ro/special/franta-si-romania-cu-salariile-la-vedere-ambele-tari-rasfata-22433594

Cristi nu s-a oprit însă doar la comparația între produsele de pe rafturile supermarketurilor din Iași și din Franța. În cunoștință de cauză, se referă și la magazinele de bricolaj:

„Uneori, la materialele de construcţii, prețurile sunt mai mari în Romania. În Franţa, piaţa e segmentată clar, sunt magazine de bricolaj cu prețuri mari și magazine cu prețuri mici. În România văd mai puţin acest lucru. Nu poți să îți zici „merg 70 de km, dar economisesc atât de mult încât să merite să fac această distanță”. În România nu am observat asta, preturile sunt aliniate. Subliniez însă, când spun că prețurile sunt mai mari în România, eu compar magazinele de bricolaj din România cu magazinele similare din Franța cu prețuri mai mici, pentru că cei mai sensibili la prețuri sunt oamenii cu venituri mai mici care ar cumpăra din aceste magazine. Ultima oară cand am venit, am cumpărat zece saci cu pietre ornamentale și am plătit 10 euro/sac în România, iar când m-am întors in Franţa am vazut același produs adus din Italia cu 6,50 euro/sac”.