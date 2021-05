Prezenţă de 93% la prima probă a evaluării elevilor de clasa a VI-a

Peste 8.000 de elevi de clasa a VI-a din judeţul Iaşi au susţinut în cursul zilei de ieri prima probă scrisă, cea de limbă şi comunicare, a Evaluării Naţionale la final de clasa a VI-a, urmând ca astăzi, 13 mai, să se desfăşoare proba la matematică şi ştiinţele naturii. Elevii sunt astfel evaluaţi în ceea ce priveşte competenţele fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului, adică în clasele a V-a şi a VI-a.