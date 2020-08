Prezentarea candidaților PNL la primăriile din județul Iași. Costel Alexe: “Avem cei mai bine pregătiți candidați” (P)

PNL Iași a prezentat, astăzi, candidații la primăriile din județul Iași. Costel Alexe, președintele PNL Iași și candidat la Consiliul Județean Iași, alături de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, au avut mesaje de încurajare pentru întreaga echipă care pornește în lupta electorală și au subliniat că au “candidații cei mai bine pregătiți și mai hotărâți să schimbe fața comunității”.

“Este cea mai onorantă poziție a mea ca alături de voi, în această campanie electorală să candidăm împreună și nu pentru noi, ci mai ales pentru ieșeni. Aș vrea să vă spun că în această campanie electorală nu aș vrea să promitem că vom muta munții din loc într-un an, nu aș vrea să promitem că vom face într-un mandat ceea ce nu au făcut alții în 20 – 30 de ani. În schimb, vreau să promitem că ne vom ține de cuvânt și acel cuvânt este dezvoltarea comunităților din județul nostru. Vom fi primul județ care va ajunge la 1 milion de locuitori. Avem 98 de unități administrativ-teritoriale. Mă bucur foarte mult că în această perioadă, în urma discuțiilor, să venim în fața ieșenilor cu 98 de candidați, cu oameni de bună credință, foarte bine pregătiți. Nu vom avea de ce să ne fie frică în aceste alegeri. Niciun alt partid nu are candidați mai bine pregătiți și mai hotărâți decât candidații Partidului Național Liberal, să schimbe fața comunității. În ceea ce mă privește, ca viitor președinte al Consiliului Județean Iași, nu vreau să promitem alte autostrăzi, nu vreau să promitem alte spitale regionale de urgență, nu vreau să promitem alte parcuri industriale. Vreau ca împreună să realizăm ceea ce poate clasa politică a tot promis în ultimii ani și a uitat a se mai face. Sunt atât de mândru de echipa PNL pentru că doar această echipă, prin dumneavoastră ca viitori primari, prin dumneavoastră și echipele de consilieri locali, prin echipa de la Consiliul Județean, alături de colegul și partenerul meu, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, cu ai mei colegi actuali și viitori parlamentari, vom reuși să schimbăm la față județul nostru. Dacă astăzi jumătate din populația județului nostru trăiește frumos în municipiul Iași, de noi va depinde ca și ceilalți ieșeni să trăiască cât mai bine în județul nostru”, a declarat Costel Alexe.





”În cei 30 de ani care s-au scurs de la Revoluțe până astăzi, PNL a condus județul Iași doar doi ani. În acești doi ani s-a asfaltat drumul județean Iași – Vaslui, s-a depus proiectul pentru drumul județean Iași – Suceava, s-a modernizat Aeroportul Iași, s-a realizat Transagropolis. Au fost doi ani în care am reușit să schimbăm fața județului. În următorul madat va trebui să ne concentrăm pe două direcții, una către marile proiecte care aduc vizibilitate și leagă județul nostru de restul țării și vestul Europei – autostradă, Aeroport, parcuri industriale și cealaltă direcție în care trebuie să aducem asfaltul în toate localitățile județului nostru. Avem, în continuare, multe drumuri județene din piatră sau pământ. Trebuie să aducem gazul în casele ieșenilor, aceasta fiind o prioritate a noastră. Încă nu avem apă potabilă în multe din localitățile județului nostru, o altă problemă pe care va trebui să o rezolvăm. Suntem foarte determinați să demonstrăm că putem schimba în bine fața județului Iași și am ferma convingere că vom reuși!”, a încheiat Costel Alexe.

“Este o deosebită onoare să putem porni împreună la această bătălie și trebuie să înțeleagă toată lumea că primarii sunt temelia politicii unui stat. Noi suntem inelul de legătură dintre nevoile cetățenilor și conducerea acestei țări. De munca noastră depinde viitorul acestei națiuni. Tot ce se întâmplă în interiorul unei localități se face prin muncă și prin dragoste, care leagă de fiecare dată comunitatea. Pentru cei care candidați la funcția de primar, prima condiție esențială ca să fiți aleși este să vă îndrăgostiți de localitatea în care candidați, să iubiți fiecare cetățean și să tratați problemele comunității ca și cum ați face-o pentru voi, personal. Când veți înțelege că fiecare cetățean este la fel de important, indiferent de statutul său, atunci să știți că veți fi primarul de care ei au nevoie. Oamenii au nevoie de oameni, de încrederea lor, de dragostea, empatia și atașamenul de nevoile lor. Nu o să reușim niciodată să le rezolvăm pe toate dar trebuie să ne dorim să le rezolvăm și pas cu pas vom reuși. Primitem tuturor celor care ne dau încredere că vom face tot ce ne stă în putință ca să le facem o viață mai bună” , a declarat Mihai Chirica.

“Iașul va demara poate cele mai importante proiecte din istoria sa. Printre obiectivele mari pe care le-am propus în această platformă electorală din care fac parte se numără spitalul regional de urgență – locul unde se vor salva vieților sutelor de mii de oameni care vor apela la serviciile acestui spital și unde școala de specialitate ieșenă își va pune amprenta. În acesti patru ani de mandat ne dorim să finalizăm centura ocolitoare a Iașului și vom începe cu partea care va descongestiona drumul european dinspre Lețcani spre Păcurari, prin legătura directă către Nicolina, vom continua să facem traversările peste Bahlui, pentru a decongestiona parte din aglomerația din cartierele mari și vom duce mai departe proiectele noastre pe educație. Iașul va trece granițele și se va extinde către o zonă metropolitană iar primarii de aici vor fi partenerii noștri cei mai importanți. Vom extinde transportul public acolo astfel încât mobilitatea fiecărui cetățean să fie prima premisă a creșterii calității vieții. De asemenea, transportul public trebuie să se dezvolte pe cale ferată, dinspre Ciurea, Iași, și mai departe către Bosia. Trebuie să legăm comuna Holboca cât mai repede de noi, trebuie să trimitem lina de tramvai spre Tomești, trebuie să facem din școala ieșeană, o școală comună. A venit timpul Iașului și cu toții trebuie să contribuim la acest timp!” a mai spus Mihai Chirica.

Prim-vicepreședintele PNL, profesorul universitar Alexandru MURARU, a luat cuvântul subliniind că PNL a câștigat la Iași, 45 de primării în 2012, 30 de primării în 2016 (și a pierdut alte 10 la diferențe foarte mici), iar pe 27 septembrie, PNL va avea, conform evaluărilor staff-ului de campanie, în jur de 55-60 de primari în funcție. De asemenea, PSD a pierdut sprijinul populației definitiv ajungând la cel mai slab scor din istoria sa, asta după ce, în prealabil, la Iași, în 2016, social-democrații câștigaseră nu mai puțin de 60 de administrații locale. Muraru a arătat că primarii marilor municipii din țară care s-au transformat în motoare de dezvoltare sunt liberali, iar tema acestei campanii este axată pe ei, pe performanțele lor, pe eficiența lor, pe felul în care au dat toată energia lor pentru a transforma speranțele oamenilor în realitate. Muraru a arătat că aceștia sunt de fapt adevărații învingători care, dezvoltând comunitățile, fac astfel posibilă stoparea migrației tinerilor și întoarcerea acasă a românilor din Diaspora.





Alocuțiuni au fost susținute și de primari în funcție cu performanțe deosebite cât și de candidați la primăriile din județul Iași.

“Suntem astăzi printre primele șapte comune la nivel național din punct de vedere al dezvoltării, iar această clasificare se face în baza bugetului anual al comunei. Dar asta s-a făcut în timp, cu efortul nostru dar și cu sprijinul extern pe care l-am avut. Vreau să urez succes tuturor candidaților liberali la primăriile pentru care candidează și să ne întâlnim victorioși pe data de 27 septembrie”, a declarat Dan Niță, primarul comunei Miroslava.

“Sunt de peste 20 de ani membru PNL, în care am avut crezul că prin spirit de inițiativă, muncă și onestitate reușim să schimbăm în bine fața localităților noastre. Ne angajăm într-o misiune liberală în care să demonstrăm că PNL nu este numai un partid istoric, să demonstrăm că prin proiectele noastre reducem decalajul față de Vest și vreau să spun că, având perspectiva unei conduceri liberale la Consiliul Județean, mă simt mai încrezător, mai optimist, mai motivat că proiectele noastre vor deveni realitate.” , a declarat Stelian Turcu, primarul comunei Lețcani.

“Îmi doresc să pot fi un exemplu pentru candidații liberali prin experiența mea din 2016, când o femeie la 30 de ani, într-o comună de lângă județul Vaslui, nu avea nici cea mai mică șansă să câștige un mandat de primar. Spun asta pentru că și eu, atunci, mi-am asumat candidatura doar cu gândul de a încerca să schimb ceva, să fac pasul către sistemul pe care îl blamam. Acum, după patru ani, nu cred că am dezamăgit încrederea acordată de oamenii din Ciortești.”, a subliniat Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.

“Din anul 2008, de când am devenit membru PNL, am avut o singură misiune, și aceea fiind dezvoltarea municipiului Pașcani. Pentru mine, Pașcaniul este casa mea, iar pășcănenii, familia mea. Am adunat în jurul meu oameni care îmi împărtășesc idealurile. Cândva, Pașcaniul a fost un oraș prosper și plin de viață. Azi, orașul se depopulează, ne pleacă tinerii și populația activă. Este datoria noastră să oprim acest declin. Pe lângă eforturile noastre ca administrație locală, este nevoie desprijin de la nivel județean și național. De aceea este nevoie ca la Consiliul Județean să ajungă domnul Costel Alexe, omul care cunoaște în amănunt toate nevoile și realitățile UAT-urilor. Cu o astfel de susținere sunt convins că Pașcaniul va avea un parc industrial, un serviciu de permise și înmatriculări auto, un serviciu de pașapoarte, și majoritatea instituțiilor importante reprezentate în oraș. Pentru Pașcani sunt extrem de importante subiectele legate de infrastructura de transport: autostrăzile, calea ferată și trenul metropolitan. De acolo vor veni mai multe locuri de muncă pentru pășcăneni. Se poate și la Pașcani, așa cum s-a dovedit că se poate la Iași!“, a spus Marius Pintilie, candidatul liberal la primăria Pașcani.



