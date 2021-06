Prima etapă a circuitului mondial Grand Chess Tour 2021 începe sâmbătă

Turneul de şah Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapă a circuitului mondial Grand Chess Tour 2021, a fost inaugurat astăzi la Bucureşti printr-o ceremonie menită să inspire tinerii să descopere şahul şi să-şi educe mintea, pentru a face faţă cu succes unor condiţii dificile, precum pandemia.

Multiplul campion mondial Garry Kasparov şi preşedinta Senatului, Anca Dragu, au făcut o primă mutare simbolică pe tabla de şah pentru a marca momentul.

În cadrul evenimentului, a fost stabilită prin tragere la sorţi ordinea intrării în concurs în runda 1:

Shakhriyar Mamedyarov - Wesley So

Alexander Grischuk - Maxime Vachier-Lagrave

Bogdan Deac – Anish Giri

Teimour Radjabov – Fabiano Caruano

Constantin Lupulescu – Levon Aronian

La ceremonia de deschidere au participat: multiplul campion mondial, Garry Kasparov; Anca Dragu, Preşedinta Senatului; Michael Khodarkovsky, Director Executiv al Grand Chess Tour; Augusta Dragic, Preşedinta Fundaţiei Superbet, cei 10 jucători în turneu, copii medaliaţi în campionatele naţionale, invitaţi din diverse medii socio-profesionale şi presă.

"Change your life. Make your Move. With Kasparov" a fost mesajul central al evenimentului de deschidere, pentru a transmite tinerilor, iubitorilor şahului, sportivilor şi publicului larg un mesaj de încredere că, în ciuda şocului pandemiei, fiecare om are, în felul în care îşi educă mintea, resursele de a se reînnoi şi de a-şi urma vocaţia în viaţă.

Zece dintre cei mai buni jucători de şah ai momentului, printre care numărul doi la nivel mondial, Fabiano Caruana, şi cei mai buni doi şahişti ai României, Constantin Lupulescu şi Bogdan Deac, se confruntă la Bucureşti, în cadrul primei etape a circuitului Grand Chess Tour 2021, Superbet Chess Classic Romania 2021. Competiţia, cu premii de 325.000 de dolari, se va desfăşura între 5 şi 14 iunie, la Sheraton. Bogdan Deac este singurul junior din turneu.

Cei 10 jucători de şah din competiţie sunt: Fabiano Caruana (SUA), Levon Aronian (Armenia), Anish Giri (Olanda), Alexander Grischuk (Rusia), Wesley So (SUA), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaidjan), Teimour Radjabov (Azerbaidjan), Maxime Vachier-Lagrave (Franţa), Constantin Lupulescu (România), Bogdan Deac (România).

Concurenţii vor juca şah clasic, în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Meciurile vor avea loc între 5 şi 14 iunie, cu excepţia zilei de 10 iunie. Ele vor începe în fiecare zi la ora 15.00 şi se vor încheia în jurul orei 20.00. În fiecare zi a turneului, invitaţi speciali vor face prima mutare simbolică. Printre invitaţi se numără: Florin Cîţu, Prim-ministru al României (5 iunie), Ilie Dumitrescu (5 iunie); Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (6 iunie), Virgil Stănescu (6 iunie); Florin Răducioiu (7 iunie); Mihai Leu (8 iunie); Ana - Maria Brânză (9 iunie); Gică Craioveanu (11 iunie); Cătălin Moroşanu (12 iunie); Daniel Pancu (13 iunie); Gică Popescu (14 iunie).

Aflați amănunte de pe news.ro.