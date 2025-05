Prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Superliga de fotbal. Bordeianu: „Toți am fost penibili”

Poli Iași: Fernandez-Adăscăliței (76-Creț), Silva, Boben, Ispas- Marchioni, Bordeianu- Tailson (64-Skuka), Roman (69-Amaral), Ștefanovici- Camara.

Antrenor: Vasile Miriuță

Metaloglobus: Gavrilaș-D Kouadio, Dumitru (56-Iak), Caramalău, Sava-Zakir (46-Milea), Honciu, Morais – Dav.Irimia (56-Dr.Irimia),Sârbu,Huiban.

Antrenor: Ianis Zicu.

Arbitru: Istvan Kovacs (VAR: Adrian Cojocaru)

Cartonașe galbene:, Roman, Boben/ Kouadio

Au marcat: Ștefanovici (’11)/Huiban (’85)

Poli a dominat clar prima repriză, Camara ar fi putut să înscrie încă din min. 5, ieșenii amânând deschiderea scorului doar șase minute, când, la o centrare de pe partea dreapta a lui Adăscăliței pentru Camara, mingea a ajuns cu noroc la Stefanovici, după două ricoșeuri, acesta înscriind din 6 m. După gol, ieșenii au dat senzația de suficiență, considerând că victoria poate veni de la sine, în ciuda îndemnurilor aprige venind de la margine. Oaspeții au aglomerat zona de apărare, contraatacând cu predilecție pe partea dreaptă,acolo unde Honciu a înșelat în câteva rânduri vigilența lui Ispas, singura problemă pentru Fernandes fiind doar un șut prin surprindere din afara careului al veteranului Junior Morais, ușor deviat. După pauză, Politehnica a căutat la început egalarea, dar Roman a ratat un penalty în min. 57, sancțiune obținută de Ștefanovici la un fault comis de Kouadio. Cel care încânta prin golurile marcate de la distanță, l-a ochit pe Gavrilas, făcându-l portar mare.

După acest șoc, ieșenii au trecut pe apărare, mizând eronat pe eficiența acțiunilor de contraatac, dovedită în alte meciuri. Elevii lui Ianis Zicu au ”confiscat”posesia, dar Poli a reușit rareori să construiască ceva promițător. A fost o bună situație spre final, când Skuka a beneficiat de o gafă monumentală a lui Issah, a pătruns impetuos în care, a tras în diagonală, portarul Gavrilaș (excelent până atunci) n-a putut interveni, dar Caramalău a scos de pe linia porții. Și cum se întâmplă deseori în fotbal, în loc de 2-0 s-a scris 1-1 câteva minute mai târziu. La o acțiune prelungită a oaspeților., mingea a fost respinsă la marginea careului, de unde Huiban a șutat în stâlpul din stânga lui Fernandez mingea ricoșând în gol, prin spatele goal-keeper-ului iberic.

Astfel se încheie un meci pe care Poli trebuia să-l câștige la pas, returul de duminica viitoare de la Clinceni fiind de o importanță capitală!

Complet dezamăgit de deznodământul din Copou, căpitanul echipei ieșene, Mihai Bordeianu a izbucnit după meci:

„Toți am fost penibili, cel puțin în repriza a doua. Chiar dacă am avut ocaziile noastre. Dacă vrem să rămânem în Liga 1, să jucăm, să nu ne fie frică (….). Atâta frică nu am văzut. Nu arătăm că merităm în Liga I”. În continuare, mânia căpitanului s-a prăvălit asupra coechipierilor străini: ”Foarte multe pretenții, dar cânt trebuie să dăm, nu dăm. O meteahnă a fotbalistului care vine în România. Mă deranjează (….).Când vii într-o țară străină, trebuie să ajuți, nu să încurci. Toți își imaginează că își găsesc echipe. Nu își găsesc, nimeni nu ia jucători de la echipe retrogradate”, a tunat Bordeianu.