Prima ploaie mai „sănătoasă” de toamnă a blocat traficul pe marile artere ale Iașului – FOTO

Traficul din Iași a fost, din nou, un coșmar pentru șoferi încă de la primele ore ale dimineții de miercuri. Prima ploaie mai sănătoasă din această toamnă i-a forțat pe mulți ieșeni să urce la volan.

Două dintre cele mai aglomerate puncte ale orașului – intersecția Podu Roș și zona Poitiers – au fost complet blocate, cu cozi care se întind pe mai mulți kilometri.

În zona Podu Roș, coloana de mașini se întinde bară la bară dincolo de Selgros, pe sensul de intrare în intersecție, depășind 3 kilometri.

Pe podul care traversează calea ferată, pe Șoseaua Poitiers, coada de mașini începea dincolo de zona Siraj încă de la ora 7:00 dimineața.

Nici pe celelalte artere ale orașului situația nu arăta mult mai bine. Un drum cu autobuzul de la Doi Băieți la Petru Poni a durat aproximativ o oră, iar în Păcurari s-a circulat bară la bară la primele ore ale dimineții.

Și marți seară au fost probleme mari pe sensul Moara de Foc – Mall Moldova. S-a stat în trafic minute în șir în contextul unui transport agabaritic: transporturi speciale cu componente ale unor turbine eoliene. Problema a fost la rond ERA, unde TIR-urile au avut dificultăți să treacă.

