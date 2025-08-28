Prima reacție a primarului Chirica în noul dosar DNA: „Sper ca procurorul care se ocupă de anchetă să facă măcar o anchetă națională”

Primarul Mihai Chirica a avut, joi, o primă reacție după ce DNA a comunicat că acesta are calitatea de suspect într-un dosar în care sunt cercetați alți 25 de foști și actuali angajați Primăriei.

Ancheta DNA vizează modul în care mai mulți salariați ai municipalității au continuat să aibă o funcție publică deși aveau decizii de pensionare. Procurorii au calculat un prejudiciu de 8 milioane lei.

Potrivit primarului Chirica, continuarea activității pensionarilor în același timp cu activitatea ca funcționari publici a fost o practică care a funcționat în România până la decizia Curții Supreme din toamna anului 2024.

„Niciun Parchet, dar niciun Parchet din România nu s-a sesizat despre această chestiune decât Parchetul Iași, care, de altfel, și-a făcut un obicei de a crea așa o stare de rumoare ori de câte ori este vorba despre primarul Mihai Chirica. Ceea ce știu eu de foarte multă vreme, adică de când sunt în administrație, că nu am nicio învinuire de luare de mită, de dare de mită, de trafic de influență, de adus copiii mei în situații favorizante, soție sau altceva, ci doar chestiunile pe care le invocă de fiecare dată, în condițiile în care toate documentele semnate de primar sunt acoperite de legalitate, toate, de fiecare dată a fost la fel și așa va fi până voi finaliza cu munca în administrația publică”, a declarat primarul.

Ancheta DNA vizează 26 de suspecți, conform unui răspuns al instituției pentru „Ziarul de Iași”. În răspunsul DNA se arată că printre suspecți se numără primarul, Emanuel Smântână (fost șef la Resurse Umane) și alte 24 de persoane (consilieri în cadrul Serviciului de Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Iași sau foști funcționari publici, actualmente pensionari).

„Prin urmare, nu am niciun statut de inculpat, așa cum s-a precizat în presă. Nu am fost acolo decât să-mi ridic telefonul, care și el a fost ridicat, să spunem, în afara temeiului legii, fiind anunțat că nu s-a găsit nimic în telefon și returnat, că rămân în continuare în dosar împreună cu toți ceilalți pensionari, datorită faptului că sunt ordonatorul principal de credite și că vom lua o decizie în ceea ce privește statutul meu împreună cu avocații. Prin urmare, îmi manifest îngrijorarea față de faptul că instituții ale statului care trebuie să servească aflarea adevărului, combaterea corupției, la Iași se comportă într-o altă modalitate. Sper ca procurorul care se ocupă de anchetă să facă măcar o anchetă națională, dar să înceapă cu municipiul București”, a mai spus primarul.

Care sunt acuzațiile procurorilor

Răspunsul complet al DNA furnizat la solicitarea „Ziarul de Iași” poate fi consultat mai jos:

În dosarul la care faceți referire în solicitare, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:

CHIRICĂ MIHAI, primar al municipiului Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave; SMÂNTÂNĂ EMANUEL, șef al Serviciului de Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Iași, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave; Alte 24 de persoane (consilieri în cadrul Serviciului de Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Iași sau foști funcționari publici, actualmente pensionari), pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (autorat sau complicitate).

Celor 26 de suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Totodată, la acest moment, alte informații nu vă pot fi puse la dispoziție, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e și f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Publicitate și alte recomandări video