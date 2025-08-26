Prima ședință a aleșilor județeni de după isprava microbuzelor electrice de peste 200.000 euro bucata. Ce va fi azi pe ordinea de zi?

Consilierii județeni ieșeni vor avea de dezbătut 36 de proiecte de hotărâre, inclusiv pentru achiziția de microbuze școlare – cu motor clasic, de astă dată.

Consilierii județeni se reunesc astăzi în ultima ședință a verii, cu o listă de proiecte de hotărâre extinsă la 36 de propuneri. Printre punctele de pe ordinea de zi se numără alocarea a aproape 5,5 milioane de lei pentru racordarea Parcului Industrial de la Lețcani la rețeaua de electricitate, care, așa cum am mai relatat, se va face la punctul de transformare de lângă compania Antibiotice. Acest lucru ar permite ca, în primăvară, parcul să aibă asigurată o putere de 2,4 MW în rețea, iar la sfârșitul anului 2027 să ajungă la 8,4 MW.

Aleșii se vor exprima de asemenea asupra majorării cotizației pe care Consiliul Județean Iași o plătește în calitate de membru al Asociației Euronest, de la 45 la 55 de bani pe locuitor. În acest caz, județul nu mai are un milion de locuitori, cum l-au lăudat în ultimii ani șefii administrației, ci 778 de mii de locuitori, câți au ieșit la numărătoare la ultimul recensământ. Cotizația anuală crește astfel de la 350 la 428 de mii de lei. Cu tot cu contribuția celorlalte administrații de județ din Regiunea de Nord-Est, suma ajunge la 1,77 milioane de lei (de la 1,45 milioane), bani destinați exclusiv asigurării cheltuielilor de funcționare, altele decât cele salariale, potrivit documentației de proiect.

Refacerea Filarmonicii: va dura mai mult și va fi mai scumpă

Cresc și alte costuri la CJ, precum cel al restaurării și consolidării clădirii Filarmonicii. De data asta, este efectul majorării TVA de la 19 la 21 la sută. Lucrările au început în primăvara anului trecut și inițial trebuia să se încheie până la sfârșitul anului în curs. Cu câteva luni în urmă, termenul a fost prelungit pentru ca anumite săpături să se desfășoare sub supraveghere argeologică. Durata contractului a crescut de la 19 la 29 de luni, termenul de finalizare devenind astfel sfârșitul verii viitoare.

Între 500 și 800 de lei sunt premiile-stimulente financiare pe care CJ le va oferi celor 22 de copii și profesori îndrumători din liceele patronate de Consiliul Județean pentru rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare.

Un alt proiect se referă la adoptarea Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială pentru perioada 2025-2030 și a Ghidului solicitantului pentru finanțarea proiectelor ce vizează modernizarea târgurilor/piețelor, a terenurilor de sport, a parcurilor de joacă/ recreere, dar și achiziția microbuzelor școlare (clasice de data asta, nu electrice). În fine, CJ va sprijini financiar achiziționarea unei holograme interactive 3D în valoare de 10,8 mii euro a Cetății Soroca, care, potrivit, propunerii, va contribui la creșterea fluxului turistic.

