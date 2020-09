Prima strigare: cu cine vrea să facă alianţă USR la Iaşi şi pe cine a pus pe lista neagră

Cosette Chichirău a vorbit despre un „oraş capturat de o mafie imobiliară şi de o mafie administrativă”, care împiedică potenţialul Iaşului să dezvolte comunitatea. În prezentarea ideilor programului propus pentru administraţia locală, candidata alianţei la mandatul de primar s-a referit şi la subiectul A8. „Crede cineva că autostrada se va face în următorii 4 ani? După 30 de ani, nu avem nici măcar studiul de fezabilitate, traseul. Nu vă e ruşine, useliştilor, să ne acuzaţi pe noi că nu susţinem autostrada?” Lipsa autostrăzii înseamnă că „va trebui să facem planuri de dezvoltare până când autostrada va fi construită”, a adăugat ea, pledând pentru venirea ieşenilor la vot.

Marius Bodea, candidatul USR-PLUS la preşedinţia Consiliului Judeţean, a acuzat campania murdară dusă împotriva lui: „Am făcut o campanie curată, am discutat despre apă, canalizare, gaz, despre parcul de amenajat în zona protejată de la Bârnova, despre proiectul Cucuteni. Am ajuns să îmi capăt dreptatea în instanţă şi am reuşit să oblig Facebook să închidă paginile false care postau în numele meu. Nu asta e campanie, domnilor de la PNL“. El şi-a încheiat pledoaria cu un îndemn pentru alegătorii din zonele urbane: „Ieşiţi la vot şi pentru cei care nu au şansa voastră”, a spus el, referindu-se la locuitorii din „pungile de sărăcie din judeţ nedemne de mileniul în care trăim”.

La întrebările jurnaliştilor, Dan Barna a subliniat că „toţi candidaţii USR-PLUS respectă criteriile de integritate”. Cât priveşte eventualale alianţe postelectorale, liderul USR a spus că aşteaptă mai întâi rezultatele, dar că nu se teme să fie în opoziţie.

Mai tranşanţi au fost copreşedinţii alianţei de la Iaşi, care au declarat că ar prefera să nu facă alianţe politice după alegerile locale dacă celelalte partide sau membri ai acestora nu îndeplinesc criteriul integrităţii. Cosette Chichirău a exclus din start PMP, „pentru că am văzut în Consiliul Local consilieri votând nişte proiecte foarte urâte, consilieri PMP care ei înşişi au proiecte imobiliare”. La rândul ei, Monica Berescu a spus că nu vede posibilă o alianţă cu PNL, atât timp cât la conducerea filialei ieşene se află Costel Alexe şi Mihai Chirica.