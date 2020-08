Prima victorie a Iașului: cu mult suflet și mult chin

Poli: Axinte – Cabral, Frăsinescu, Baxevanos, Onea – Fr. Cristea (’58 - Acka), Mihalache, Passaglia – Assulin (’11 - De Iriondo), A. Cristea (‘90^3 - Zaharia), Popadiuc. Antrenor: Daniel Pancu.

Chindia: Moldovan – Martac, Piţian, Dinu,Dumitraşcu (’83 - Barbu), Ioniţă – Şerban (’46 - Diaz), Raţă, Yameogo (’83 - L. Mihai), Neguţ (’72 Berisha) – Florea. Antrenor: Emil Săndoi.

Cartonaşe galbene: De Iriondo (’70) - Diaz (’59), Dumitraşcu (’69), Raţă (‘90^4).

Arbitri: Sebastian Colţescu; Vladimir Urzică, Adrian Popescu.

1-0, min. 22: Popadiuc a centrat de pe dreapta la bara a doua, Fr. Cristea a recentrat în careu, iar Passaglia, nemarcat la 6 metri, a înscris cu capul.

Politehnica a intrat ieri în sezonul 2020-2021 ca o echipă modestă din eşaloanele inferioare, care se chinuie să se adune. Cu cinci achiziţii care au salarii cumulate de nici 9 000 de euro, sub salariile individuale ale unor jucător de Liga I„, cu retribuţii restante şi din februarie şi cu un lot format din doar 15 jucători. În plus, mulţi dintre aceştia sunt în Copou doar pentru ca echipa să aibă să poată juca meciurile, în condiţiile în care regulamentul cere ocuparea a minimum 13 locuri din cele 20 ale foii de joc. Unul dintre aceştia, Assulin, căruia fostul preşedinte, Adrian Ambrosie, i-a dat anul trecut un contract pe doi ani, deşi israelianul nu mai jucase de un an şi jumătate când a venit în Copou, a căzut încă din start, astfel că Pancu a fost silit să atace pe flancuri cu jucători precum Popadiuc (mijocaş de bandă), Francisc Cristea (închizător), ori fundaşul Onea, în actul doi. Primii doi au lucrat la prima fază periculoasă a meciului, apărută în minutul 22, care a dus la deschiderea scorului de către Passaglia. Mai mult, Iaşi a fost aproape de 2-0 în minutul 40, după şutul lui Onea. Problemele fizice care au domnit la Poli în sezonul trecut, apărute şi în primul act, au rânjit şi mai tare după odihnă, când Chindia, care echilibrase meciul după startul mai bun al gazdelor, a preluat iniţiativa. Raţă (’58), Yameogo (’66) şi Ioniţă (’80) l-au încercat pe Axinte, însă fără rezultat, astfel că meciul a curs spre succesul ieşenilor. Care putea fi fără emoţii dacă Onea (’78) ori Popadiuc (’81) erau mai inspiraţi la finalizare.

Politehnica a câştigat astfel cu suflet şi chin un meci modest din punct de vedere spectacular, în care cele două formaţii au arătat din plin de ce au fost codaşele stagiunii precedente.

Cristea a fost căpitan

^ Politehnica a mai primit o lovitură după ce FRF a anunţat că Brînză, adus pentru acoperirea unui post under 21, nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru a se încadra în categoria amintită. Conform oficialilor ieşeni, aceasta pentru că portarul a apărat la echipa de tineret a Republicii Moldova şi nu mai poate juca la reprezentativa similară a României. Brînză a fost ieri singura rezervă neutilizată din cele doar patru pe care Pancu le-a avut la dispoziţie. Asta şi pentru că Breeveld a anunţat că este accidentat, deşi şi-a amânat întoarcerea din Olanda pentru a se recupera, Chacana s-a accidentat şi el înaintea partidei, Vanzo şi Balint nu au putut fi legitimaţi, iar Platini continuă să nu dea vreun semn! ^ Abia sosiţi la Poli, Baxevanos şi Acka au debutat la echipa ieşeană. Primul a juat stoper în start şi a terminat fundaş stânga după intrarea albanezului, care a dus la coborârea lui Mihalache ca stoper. ^ Oaspeţii au avut două cereri de penalty refuzate de Colţescu. ^ Andrei Cristea a reprimit banderola de căpitan a Politehnicii. “Oricine poate purta banderola. Important e să avem rezultate. E foarte greu să pornim în campionat cu 15 jucători. Sper să ne întărim cât mai rapid” a spus atacantul. ^ Galeria gazdelor a afişat un banner pe care scria: “Oricât ar fi de greu, demonstraţi că nu sunteţi alţi mercenari / Duceţi Politehnica pe cai mari”. Un grup de fani au fost prezenţi la poarta stadionului, scandând des numele echipei favorite. ^ Pancu a cucerit deja vestiarul prin discursurile sale. “Înainte de meci, s-a cutremurat vestiarul după ce a vorbit antrenorul. Şi la final erau lacrimi în ochii unora după vorbele spuse de Mister” a povestit unul dintre jucătorii ieşeni.

Declaraţiile tehnicienilor

Daniel Pancu: “Îmi pare rău că publicul nu a fost alături de noi. Ştiu că la Iaşi stadionul era aproape plin la prima etapă a campionatului, entuziasmul lor ne-a lipsit. Mă bucur că ultraşii au fost la stadion, încurajările lor au ajutat mult echipa. A fost o victorie de caracter. Suntem însă la sute de ani lumină de cum îmi doresc să arătăm. Îmi doresc foarte mult să am 20 de jucători de câmp la dispoziţie, să pot lucra cum trebuie. În zilele următoare s-ar putea să vină un vârf, pentru că nu e normal ca doar Andrei Cristea să ducă greul. Sper să se rezolve şi problemele financiare, pentru a putea construi în linişte”.

Emil Săndoi: “Cred că un egal era mai echitabil. Iaşul nu a avut ocazii clare, iar noi am avut perioade bun în care am controlat jocul. Mai avem nevoie de şase – şapte jucători”.

foto: Adrian CUBA// Mediafax