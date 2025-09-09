Prima zi de școală la Iași: între festivități pline de trăiri și sindicaliști care au protestat în Capitală

Cu bune și mai puțin bune, ieri, în zi de sărbătoare, a început școala. Dacă în unele unități profesorii au renunțat la festivități, ca formă de protest față de măsurile de austeritate, în mare parte, atmosfera primei zile a fost una festivă și plină de trăiri.

De dimineață, orașul a prins viață mai devreme decât într-o zi obișnuită. Traficul a fost aglomerat, dar nu la fel de sufocant ca anul trecut, iar pe străzi s-a simțit prezența mai numeroasă a polițiștilor, atât pentru dirijarea circulației, cât și pentru siguranța din jurul școlilor.

Florăriile din CUG și-au ridicat obloanele încă de la ora 07.30, iar clienții au umplut tarabele. Nici supermarketurile nu au scăpat: cele mai cumpărate produse au fost buchetele pentru profesori. Pe străzi, copiii și adolescenții purtau în mâini flori.

Atmosferă de sărbătoare la „Ștefănescu”

Centrul atenției a fost Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” din Iași, unde a avut loc deschiderea oficială a noului an școlar la nivelul municipiului. În jurul orei 08.30, curtea liceului s-a umplut de elevi, părinți și profesori. Cei mai mici pășeau timizi, în timp ce liceenii își făceau selfie-uri și se amuzau copios.

Școala și-a redeschis porțile după un amplu proces de modernizare. Clădirile au fost termoizolate, instalațiile electrice și sanitare au fost înlocuite, iar sălile de clasă și cantina școlară au fost renovate.

Momentul cel mai aplaudat a fost acela când un grup de elevi a eliberat în aer zeci de baloane albastre, care s-au ridicat spre cer, ca simbol al unui nou început. Totodată, în difuzoare s-a auzit imnul școlii.

„Este foarte frumos aici, sigur că am emoții. Sper să mă acomodez cu colegii, să fim o clasă unită. Voi sta la cămin, sunt din Mironeasa”, a declarat Elena, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic „I.C. Ștefănescu”.

„Vreau să iau bacalaureatul și să-mi fac amintiri”

Pentru elevii din clasa a XII-a, emoțiile nu au fost chiar atât de intense. Ștefan Ifrim, un tânăr entuziasmat în vârstă de 18 ani, care a intrat în ultimul an de liceu, și-a fixat obiective clare.

„Vreau să iau bacalaureatul, să intru la o facultate, încă nu știu unde, și în al doilea rând, să-mi fac cât mai multe amintiri, pentru că acesta e ultimul an și îmi doresc să rămân cu amintiri frumoase”, a spus elevul.

Despre haosul din Educație, Ștefan a privit cu detașare. Cea mai mare „problemă” e că vacanța a trecut prea repede. „Poate așa e menit să fie, nu am eu ce să schimb. Aș mai fi stat în vacanță încă vreo două luni, asta este, focus la bac”, a adăugat acesta.

Alin, prietenul și colegul său cel mai bun, l-a completat spunând pe un ton optimist: „Vom vedea ce va fi și anul ăsta!” Un alt elev, de clasa a XI-a, a precizat că cel mai mult a așteptat revederea cu colegii și cadrele didactice „preferate”.

„Abia aștept să ne vedem cu toții, sincer. Inclusiv profesorii, cei preferați. Am noroc de un colectiv unit”, a subliniat Alexandru Cozma.

Discursuri de început versus proteste din trecut

Festivitatea de la „Ștefănescu” a adus pe scenă și reprezentanți ai autorităților.

Primarul Mihai Chirica a vorbit despre importanța învățământului tehnic, dar a atras atenția și asupra diferențelor dintre școala teoretică și școala tehnică, care, spunea el, a fost abandonată timp de trei decenii.

„Școala tehnică românească, atât de blamată și abandonată în ultimii 30 de ani, își regăsește într-adevăr scopul. Toți trebuie să avem o meserie. Toți trebuie să știm că trebuie să muncim pentru bunăstarea noastră”, a precizat acesta.

Totodată, primarul Mihai Chirica a explicat de ce a ales ca deschiderea oficială de anul acesta să aibă loc la Colegiul Tehnic „I.C. Ștefănescu”, punând accent pe valorile educației.

„Toți trebuie să ne acoperim de o «brățară de aur» care să ne facă viața mai ușoară. Iar acest lucru poate să-l facă școala tehnică. De aceea am ales ca deschiderea din acest an să fie la «I.C. Ștefănescu». Nu pentru a porni de la realizările care s-au făcut în ultima perioadă. Ele sunt trecătoare. Fațadele, peste câțiva ani, vor începe să arate altfel. E normal, sunt lucruri materiale, dar ceea ce iese de pe porțile școlii e important pentru tineri. Vrem oameni pregătiți să înfrunte viața cu pieptul deschis, vrem oameni educați, vrem oameni puternici, care pot oricând să își ia viața în propriile lor mâini”, a mai spus Mihai Chirica.

Prof. Rodica Leontieș, inspector școlar general al ISJ Iași, a amintit, printre altele, că „educația este cheia pentru a deschide ușa viitorului” și a insistat asupra implicării profesorilor și elevilor în procesul educațional.

„Dragi colegi, vă doresc să aveți parte de realizări frumoase și de elevi implicați. Să se bucure de fiecare lecție transmisă cu profesionalism de dumneavoastră, astfel încât educația să fie cheia pentru a deschide ușa viitorului. Dragi elevi, vă doresc să aveți parte de rezultate frumoase, să nu uitați că încrederea și devotamentul pe care o să-l arătați se va concretiza în rezultatele voastre”, a precizat inspectorul școlar.

Unii părinți, dezamăgiți de lipsa festivităților

La rândul său, prof. Liana-Dolores Voinea, directorul liceului, le-a transmis elevilor un mesaj de bun-venit, încurajându-i să profite de condițiile îmbunătățite pentru a-și construi un viitor mai bun.

„Este ziua în care speranțele, visurile și emoțiile voastre se adună într-un singur loc, asemenea unui buchet plin de culori și energii. Fiecare început de an școlar are un farmec unic, dar anul acesta este special. Intrăm în casă nouă!”, a precizat directorul.

În timp ce la „Ștefănescu” și nu numai au avut loc inaugurări și festivități, reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar ieșean (USLIP Iași) au protestat la București.

De asemenea, la Școala Gimnazială „George Călinescu” și la Școala „Vlahuță” din Iași, cadrele didactice au decis să boicoteze festivitatea de deschidere a anului școlar, ca formă de protest față de măsurile de austeritate și lipsa de reforme reale în educație. Elevii nu au mai fost adunați în curtea școlii, ci au intrat direct în clase, unde au avut loc activități specifice primei zile. Reprezentanții instituției au transmis într-o postare pe Facebook că gestul nu a fost unul de sfidare, ci un apel la responsabilitate și solidaritate pentru viitorul școlii românești. Cu toate acestea, unii părinți s-au declarat revoltați de decizie

„În multe școli din oraș se organizează festivități de deschidere a anului școlar. Speram să fi putut participa și noi la un asemenea eveniment!”, a scris o mămică în comentarii.

Astfel, prima zi de școală a adus pentru unii elevi flori, baloane albastre și discursuri oficiale, iar pentru alții liniștea unei dimineți fără festivități, marcată de proteste și nemulțumiri. De asemenea, o delegație importantă de profesori din Iași a participat la protestul organizat în capitală față de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan.

