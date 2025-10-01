Primăria caută director pentru unul dintre cele mai contestate cluburi sportive: CSM 2020

Primăria Iași poate lansa concursul pentru ocuparea funcției de director la clubul sportiv CSM 2020. Consilierii locali au aprobat ieri o hotărâre în acest sens. Clubul are și un nou consiliu de administrație.

Hotărârea pentru organizarea concursului la CSM 2020 a fost adoptată fără probleme, comparativ cu ultima dată când primarul Mihai Chirica a inițiat un astfel de proiect. Vara trecută, votul în grupul PNL, partid din care face parte și edilul, a fost împărțit: unii liberali, în frunte cu viceprimarul Daniel Juravle, s-au abținut la vot, ceea ce a creat și o dispută în plen.

De data aceasta, proiectul, deși nu a fost modificat în vreun fel față de ședința precedentă, a fost aprobat cu o majoritate confortabilă. Astfel, alianța PNL-PSD a beneficiat și de sprijinul AUR, partid care clamează că se află în opoziție, dar, de regulă, susține proiectele liberalilor și ale social-democraților. „Noi nu putem participa la o astfel de șaradă”, a comentat liderul grupului consilierilor USR Dragoș Popa, aluzie la faptul că favorit pentru funcția de director este secretarul general al PSD Iași, respectiv Vlad Ciobanu, arbitru internațional (fotbal în sală) și vicepreședinte al Asociației județene de fotbal.

Cosette Chichirău încă mai cere comasarea

În timpul discuțiilor din plen, șefa CURAJ Cosette Chichirău a reluat ideea comasării CSM 2020 cu celălalt Club sportiv municipal din Iași, aflat acum în subordinea Agenției naționale pentru sport, dar care ar urma să fie transferat la autoritatea locală.

„Am o singură rugăminte către executiv – aceea de a căuta să promoveze pe toate canalele posibile acest concurs în speranța că se vor înscrie cât mai mulți candidați iar, în final, cel mai bun să câștige de așa natură să avem un director care să obțină rezultatele mult dorite de către toți ieșenii care contribuie la bugetul local și care vor să vadă performanță sportivă în orașul nostru”, a declarat Bogdan Crucianu, liderul grupului consilierilor PSD.

Care sunt condițiile pentru participarea la concurs

Prin decizia de ieri, plenul Consiliului Local a modificat criteriile de concurs care erau în vigoare din anul 2021. Printre condițiile specifice se numără studii universitare (științe juridice, științe economice, științe inginerești, matematică, informatică sau sport și educație fizică), o vechime de minimum 7 ani (în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere), experiență managerială de minimum 3 ani, experiență în coordonarea de activități sportive (minimum 3 ani) și să aibă cunoștințe în domeniul tehnologiei informației.

Candidații trebuie să depună un plan propriu de dezvoltare și funcționare a CSM Iași pe o perioadă de 3 ani care să cuprindă o proiecție fundamentată a bugetului de venituri și cheltuieli, o prezentare generală a clubului, strategii generale și pe ramuri sportive, programe și măsuri concrete care urmează să fie implementate în perioada de executare a contractului de management.

În prezent, conducerea clubului este asigurată de un consilier personal al primarului (Dumitru Tomorug), numit interimar după demiterea lui Iustin Jalaboi.

În aceeași ședință, plenul CL a decis și reprezentanții deliberativului în Consiliul de Administrație a clubului. Nominalizările au fost făcute în baza negocierilor dintre partide: Mihai Gavril (PSD), Valentin Resmiriță (AUR) și Eduard Boz (PNL).

Publicitate și alte recomandări video