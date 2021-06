Primăria deschide mâine Ştrandul şi Baza de la Ciric. Care sunt noile tarife?

“Municipalitatea a făcut toate reparaţiile, dotările necesare şi acţiunile de igienizare şi dezinfecţie la cele trei baze şi îi aşteaptă pe ieşeni să se bucure de timp liber petrecut în condiţii de siguranţă şi civilizaţie. Bazele de agrement vor funcţiona în condiţiile de siguranţă sanitară şi distanţare fizică prevăzute de normele în vigoare, condiţii care se pot modifica în funcţie de schimbările legislative”, a anunţat municipalitatea.

Pentru a încuraja ieşenii să le frecventeze, tarifele de acces la cele trei baze au fost menţinute, în cea mai mare parte, la nivelul de anul trecut, doar câteva fiind ajustate cu rata inflaţiei: Astfel, la Ştrandul Municipal tariful de intrare este 10 lei (3 lei - copii sub 7 ani şi pensionari), închiriere umbrelă - 5 lei/zi, închiriere şezlong: 5 lei/zi. La Baza de agrement Ciric, intrarea la piscină (plus şezlong) - 17 lei/zi, închiriere barcă/hidrobicicletă -22 lei/oră şi 10 lei/30min. La Plaja Nicolina tarifele sunt: intrare - 8 lei (gratuit pentru copii sub 7 ani), tarif nămol - 2 lei, închiriere umbrelă - 5 lei/zi, închiriere şezlong - 5 lei/zi.