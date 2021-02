Primăria Municipiului Iaşi face angajări. În perioada următoare, mai multe posturi din cadrul municipalităţii vor fi scoase la concurs. Unul din cele mai importante posturi este cel de director executiv al Direcţiei de Transformare Digitală şi Implementare Smart City.

Concursul va avea loc în primăvara acestui an şi va avea mai multe etape: selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă şi interviul. Fiind vorba de o funcţie publică, aşa cum prevede şi legislaţia în vigoare, există câteva cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească toţi cei interesaţi, conform noului Cod Administrativ, adică să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim șapte ani.

În privinţa studiilor, candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă în ştiinţe inginereşti, pe diferite specialităţi, cum ar fi inginerie industrială, inginerie mecanică, automatizări şi calculatoare, robotică, telecomunicaţii şi alte specializări din învăţământul politehnic. „Una dintre cele mai mari provocări ale administraţiei româneşti este digitalizarea, mai ales că, în ultimul an, de când ne confruntăm cu pandemia de COVID-19, a trebuit să depunem eforturi susţinute pentru a ne adapta activitatea la aceste condiții dificile. Primăria ieşeană oferă servicii în acest sens, dar este nevoie şi de proiecte majore pe care să le implementăm în beneficiul comunităţii ieşene. Acesta este motivul pentru care am înfiinţat o direcţie specializată în strategii smart-city și avem nevoie de o echipă formată din specialişti care să contribuie la digitalizarea administrației locale. În aceste condiții fac apel la cât mai mulţi ingineri și specialiști IT care ştiu să managerieze proiecte smart să se înscrie la concurs, astfel încât să construim o echipă care să modernizeze administraţia locală. Tuturor celor interesaţi care se vor înscrie la concurs le urez succes", a declarat primarul Mihai Chirica.

În altă ordine de idei, tot în primăvara acestui an vor fi scoase la concurs nu mai puţin de şapte posturi la Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare, respectiv cinci posturi de ingineri şi două posturi pentru specialişti în design urban.

De menţionat că, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guverului nr. 63 / 2010, Primăria Municipiului Iaşi are o organigramă formată din 833 de posturi, din care sunt ocupate în prezent doar 611.

Detaliile despre aceste concursuri vor fi publicate în perioada următoare pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi www.primaria-iasi.ro secţiunea “Concursuri” şi vor fi publicate în Mass-media.