Primăria Iași face un nou credit: 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea orașului

Municipalitatea ieșeană repetă istoria ultimilor doi ani: va împrumuta bani pentru a treia oară pentru a achiziționa gaze naturale în vederea încălzirii orașului în sezonul rece. În 2023 și 2024, Primăria a contractat, în total, 345 milioane lei cu același scop. Dar, în aceeași perioadă, municipalitatea a accesat alte aproape 160 milioane lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții.

„Sarcina bugetară aferentă serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este foarte mare, iar Municipiul Iași este nevoit să identifice surse suplimentare de finanțare în vederea asigurării cash-flow-ului și reducerii riscului incapacității de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în special în contextul măsurilor ce trebuie luate pentru începerea sezonului rece 2025-2026”, se arată în referatul întocmit de Direcția locală de finanțe.

Potrivit documentului citat, din 2021 (an în care Primăria a preluat serviciul de termoficare, în contextul retragerii companiei Veolia), plățile efectuate pentru asigurarea încălzirii nu sunt acoperite de încasări. „Sunt necesare suplimentări substanțiale din alte venituri proprii în vederea asigurării serviciului”, spun reprezentanții instituției.

Creditul va avea un regim special

În prezent, la sistemul centralizat de termoficare sunt branșate peste 22.000 de apartamente, 52 de instituții publice, 76 de unități de învățământ, 10 spitale și 5 universități, alături de mai mulți operatori economici.

„Pentru funcționarea sistemului de termoficare în sezonul de încălzire noiembrie 2025 – martie 2026 sunt necesare 349.069 MWh gaze naturale”, conform municipalității ieșene.

Noul credit care va fi contractat de Primărie are un regim special: contractarea se va face în baza unei Ordonanțe de urgență aprobate de Guvern pe 9 octombrie 2025 prin care s-au adus o serie de derogări de la legislație pentru a permite autorităților să facă împrumuturi pentru susținerea sistemelor de termoficare.

„Necesitatea demarării în cel mai scurt timp posibil a procedurii de contractare a unui împrumut pentru finanțarea combustibului necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, ținând cont de imposibilitatea asigurării din fondurile bugetului local a acestor costuri, cu luarea în considerare inclusiv a duratei necesare parcurgerii unei astfel de proceduri de contractare”, este unul dintre motivele invocate de Primărie pentru convocarea în ședință extraordinară a consilierilor locali, reuniunea fiind programată pe 17 octombrie.

Creditul de 130 milioane lei va trebui returnat în 6 ani.

