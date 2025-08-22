Primăria Iași mizează pe fonduri UE pentru amenajarea a șase parcuri de cartier. Unde ar urma să fie construite?

O firmă din Capitală a început proiectarea pentru amenajarea unor spații verzi pe terenuri degradate din Iași. Societatea Tera Design a câștigat o licitație organizată de Primărie.

Adjudecatarul procedurii va încasa peste 300.000 lei. Documentațiile tehnice vor fi utilizate ulterior de municipalitatea ieșeană pentru a obține fonduri europene în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021 – 2027. Proiectul de amenajare a șase spații verzi pe terenuri degradate, inițiat în mandatul trecut al Consiliului Local, vizează mai multe cartiere ale Iașului.

Zonele propuse pentru transformare sunt următoarele: strada Bistrița (blocurile A1-A8, circa 2.000 mp), strada Sarmisegetuza (blocurile R11-R12, Q4-Q8, B2, DA14-DA19, R8-R13, aproximativ 17.000 mp), bulevardul Ferdinand I (blocurile B1-B6, circa 12.200 mp), bulevardul Regele Mihai I (blocul I1, circa 5.200 mp), șoseaua Națională (blocurile C2 – Q2, circa 3.700 mp) și aleea Tudor Neculai (blocurile 937-939, aproximativ 2.100 mp).

„Realizarea mai multor zone verzi – scuaruri de reședință care să cuprindă spații verzi, arbori ornamentali, mobilier urban, locuri de odihnă, alei pietonale, zone de socializare. Spațiile studiate sunt terenuri din zone secundare sau terțiare ale orașului și reprezintă interstiții ale țesutului urban din cadrul ansamblurilor de blocuri de locuințe construite în anii 70-80”, este obiectivul specific al proiectului.

Conform reprezentanților Primăriei, investiția „Iașul de după blocuri este orașul nostru” face parte din campania de reabilitare peisagistică urbană a orașului.

