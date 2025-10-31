Primăria Iași, obligată de Poliția Rutieră să remedieze de urgență pistele pentru bicicliști. Reacția municipalității: „Vom analiza”

Polițiștii rutieri au verificat pistele la sesizarea unui activist ieșean și au solicitat Primăriei „remedieri de îndată”. „Vom analiza”, răspunde municipalitatea.

Starea pistelor pentru bicicliști de pe raza municipiului Iași este una sub orice critică. De-a lungul timpului, organizații neguvernamentale au atras atenția în mai multe rânduri asupra neconformității pistelor. Au fost făcute inclusiv petiții online, dar toate demersurile au rămas fără ecou.

Într-o sesizare recentă, activistul ieșean Cristi Andriescu, cunoscut pentru acțiunile sale în domeniu, a solicitat polițiștilor să constate deficiențele și să determine Primăria Iași să ia măsuri. Serviciul Rutier a făcut o verificare în acest sens pe parcursul lunii octombrie și a confirmat problemele sesizate.

Ce a comunicat Poliția către Primărie?

„Lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier Iași au procedat la efectuarea de verificări, pe toate sectoarele de piste pentru biciclete și trotinete electrice, de pe raza municipiului Iași, ocazie cu care au fost constatate o serie de deficiențe privind semnalizarea rutieră, verticală și orizontală, a acestor amenajări rutiere, precum și obstacole ce le fac impracticabile și pun în pericol siguranța rutieră a bicicliștilor și a pietonilor ce se deplasează în proximitatea acestora”, se arată în răspunsul primit de activist de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

În urma controalelor, polițiștii au înaintat o adresă Primăriei în care au solicitat remedierea („de îndată”), a deficiențelor de semnalizare rutieră a pistelor pentru biciclete și trotinete electrice, conform standardelor în vigoare. În același timp, polițiștii au solicitat municipalității să remedieze deficiențele sau să dezafecteze amenajările, în măsura în care nu au fost asigurate condițiile optime de exploatare.

„Vom analiza în perioada următoare recomandările Poliției Rutiere și vom concepe un plan de intervenții la pistele de biciclete. În perioada următoare vom concepe un calendar al acestor intervenții, le vom bugeta și vom interveni gradual în perioada următoare, funcție de condițiile meteorologice”, a susținut Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași.

În urmă cu câțiva ani, Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ (APTA) a lansat campania „Iașul iubește pietonii și bicicliștii” care are ca obiectiv eliberarea trotuarelor de benzile roșii neconforme pentru biciclete ce ocupă abuziv spațiul de siguranță al pietonilor și are în vedere urgentarea realizării și a implementării „Master Planului pentru circulația bicicletelor în Municipiul Iași”, pentru a avea o infrastructură velo la standarde europene.

Publicitate și alte recomandări video