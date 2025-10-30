Primăria Iași vrea să pună panouri fotovoltaice pe fosta groapă de gunoi de la Tomești. Un proiect similar este inițiat și pe raza comunei Holboca, la CET

Consilierii locali vor aproba mâine preluarea fostului depozit de deșeuri de la Consiliul Județean Iași.

Administrația județeană a administrat proprietatea în contextul implementării proiectul privind managementul deșeurilor. Peste 18 milioane lei au fost investiți pentru închiderea depozitului neconform. Suprafața terenului ajunge la peste 15 hectare.

„În vederea inițierii documentelor necesare implementării unui proiect de amplasare a unor panouri fotovoltaice pe terenul de la Tomești, în suprafață de 153.641 mp, este necesară trecerea în administrarea Consiliului Local a terenului pe care este amplasat depozitul de deșeuri menajere Tomești”, se arată în proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului CL în ședința ordinară din 31 octombrie.

Consiliul Județean (CJ) a vrut să predea terenul către Primărie încă din anul 2017, atunci când a adoptat o hotărâre în acest sens. Municipalitatea ieșeană a solicitat înapoi suprafața abia la începutul lunii octombrie, conform documentației care fundamentează proiectul de hotărâre. Odată ce plenul CL va aproba restituirea proprietății, între cele două instituții va fi încheiat un protocol de predare-primire în termen de 30 de zile.

Un proiect pentru amenajarea unui parc fotovoltaic a fost inițiat de Primăria Iași și pe raza comunei Holboca, la CET. Municipalitatea are în derulare o licitație pentru o investiție de peste 40 milioane lei: proiectul prevede montarea a peste 14.000 de panouri solare, iar ofertele vor fi deschise la mijlocul lunii noiembrie.

Primăria deține alte câteva zeci de hectare în zona fostei gropi de gunoi

La finalul anului 2022, „Ziarul de Iași” a relatat despre faptul că instanța a confirmat dreptul de proprietate al Primăriei Iaşi asupra câtorva zeci de hectare din Tomeşti. În speță este vorba despre aproape 24 ha, parte dintr-un teren de 42 ha intabulat de municipalitatea ieșeană în urmă cu 20 ani.

Terenul se află în vecinătatea sudică a fostei gropi de gunoi, la mai puţin de un kilometru de şoseaua Iaşi – Tomeşti. Între amplasament şi şosea se află mai multe sedii de firmă şi spaţii de depozitare astfel că terenul se pretează pentru o eventuală dezvoltare industrială sau logistică.

În apropiere se dezvoltă, de câțiva ani, un pol industrial, în zonă fiind prezenți inclusiv investitori din străinătate.

