Primăria tot nu a dat banii Politehnicii. Antrenorul Tony spune că jucătorii nu au bani pentru micul dejun și sunt amenințați cu evacuarea din apartamente

Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și fotbalistul Mike Cestor.

Tehnicianul s-a referit la problemele financiare existente la club, Poli având două salarii restante după ce Primăria Iași nu a făcut plata celor peste 6,1 milioane lei pe care le-a promis clubului: „În orice domeniu, e greu fără stabilitate. Mi s-a promis că lucrurile se vor rezolva. Până atunci, investesc zilnic de la mine în jucători, pe care trebuie să-i motivez în fiecare zi. Mulți nu au bani pentru micul dejun. Nu le e ușor să fie amenințați că vor fi dați afară din casă pentru că nu au plătit chiria”.

Nemulțumirile lui Tony

Tehnicianul a mai adăugat: „Stresul creat nu ajută. Trebuie să mergem înainte, să fim uniți. Vremurile grele creează oameni puternici, iar oamenii puternici vor crea vremuri bune. Sunt mulțumit de lot, avem un grup foarte unit, suntem încrezători, pozitivi, putem restabili liniștea la club. Trebuia să avem minimum cinci puncte în plus”.

Tony s-a mai plâns că nu îi e ușor să lucreze când mereu se discută despre demiterea lui, deși nimeni din conducere nu i-a spus în față despre acest lucru și nu i-a stabilit un obiectiv.

Cu gândul la play-off

Portughezul a repetat că obiectivul lui e calificarea în play-off și, indiferent de întrebările primite, legate de calitatea jocului sau alte subiecte, a răspuns pe direcțiile amintite anterior. Totodată, Tony a spus că nu s-a spus că unii jucători au avut COVID înainte de meciul de la Afumați. Asta deși informația a fost făcută publică, chiar unul dintre fotbaliști spunând însă că eșecul rușinos din comuna amintită nu poate fi pus pe seama problemelor avute de unii jucători cu o săptămână înainte de joc, singurul afectat care a jucat fiind Hrib.

Șeroni va fi amendat

Anthony „Tony” Da Silva a repus încă o dată pe tapet ratarea penaltiului de către Șeroni în prelungirile partidei de vinerea trecută, contra CS Dinamo București, când jucătorul amintit a trecut peste indicațiile tehnicianului. Acesta în desemnase pe Ștefanovici ca executant. Șeful băncii tehnice ieșene a anunțat că Șeroni a fost amendat pentru gestul său și va fi lăsat în afara lotului la meciul de sâmbătă, de la Reșița.

Maturitatea lui Cestor

Cestor a fost mult mai calm, fotbalistul spunând, zâmbitor, că e obișnuit cu problemele financiare existente în fotbalul românesc, unde a activat opt ani. Spre deosebire de antrenor, experimentatul jucător a mai spus că el nu se gândește doar la play-off, ci la promovare. Totodată, fundașul central a mai afirmat că Liga a II-a este un eșalon bun, cu mulți tineri de perspectivă, dar și că nu știe foarte multe despre adversarul de sâmbătă, ACSM Reșița.

1000 de euro primă pentru un succes la Reșița

Conducătorii Politehnicii nu au vrut să replice public după declarațiile antrenorului. Aceștia s-au arătat încrezători că blocajul financiar va fi depășit și au amintit de restanțele mari ale unor alte echipe, care sunt situate mult mai bine în clasamentul Ligii a II-a, precum FC Voluntari.

Trebuie precizat faptul că jucătorii ieșeni au drepturi financiare foarte mari pentru nivelul la care joacă, existând și salarii de peste 6.000 de euro pe lună! Totodată, și primele sunt uneori mai mari ca la Liga I, pentru duelul de la Reșița fiind promis un bonus de 1.000 de euro.

