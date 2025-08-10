Primărie amendată din cauză că nu a amenajat un padoc chiar dacă nu avea câini comunitari în zonă. Judecătorii au fost de neclintit

Reprezentanții primăriei au explicat că în comună nu au câini vagabonzi, dar judecătorii au fost de neclintit.

Pe raza comunei pur și simplu nu existau câini fără stăpân

Primăria Andrieșeni a fost amendată la sfârșitul lunii august a anului trecut, cu suma de 10.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată de polițiști pentru că instituția nu respectase obligația legală de a înființa un serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, nici pe cea de a înființa și suplimenta din fonduri proprii un adăpost pentru patrupede și nici nu întocmise un plan de acțiune pentru gestionarea acestora. Or, au arătat reprezentanții primăriei, pe raza comunei pur și simplu nu existau câini fără stăpân. Ca urmare, nici nu se considerase necesară alocarea de resurse bugetare în acest scop. Același argument a fost prezentat și magistraților Judecătoriei, în fața cărora primăria Andrieșeni a contestat amenda, cerând anularea ei sau măcar înlocuirea cu un avertisment.

Obligația ca primăriile să înființeze un serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este menționată în chiar primul articol al OUG 155/2001. Următorul articol impune înființarea de padocuri în fiecare comună. Ordonanța menționează că înființarea serviciilor specializate, respectiv a padocurilor, se va face „în funcție de necesități”, formulă interpretată de primăria Andrieșeni ca oferind posibilitatea de a nu înființa un serviciu de hingheri dacă nu există câini vagabonzi. Interpretarea a fost respinsă însă de judecători.

Aceștia au afirmat că sintagma „în funcție de necesități” se referă doar la suplimentarea din fonduri proprii a padocurilor, respectiv la înființarea mai multor adăposturi, „în funcție de necesități”. „Norma legală a prevăzut obligația în sarcina fiecărei unități administrativ teritoriale de a avea cel puțin un astfel de adăpost amenajat, chiar în lipsa unei necesități imediate, în condițiile în care astfel de animale pot apărea oricând, iar autoritatea publică trebuie să fie pregătită să gestioneze această situație. Suplimentarea însă a acestor adăposturi este lăsată la latitudinea administrației locale, aceasta având libertatea de a amenaja mai multe sau mai puține adăposturi, în funcție de numărul de câini fără adăpost de pe raza comunei”, au explicat magistrații.

Aceștia au conchis că sancționarea primăriei era justificată. Judecătorii au respins și solicitarea de aplicare doar a sancțiunii avertismentului. Ei au argumentat că primăria Andrieșeni ignorase complet notificările primite de la Inspectoratul Poliției Județene pe această temă. Primăria fusese atenționată încă din 2022 cu privire la obligațiile legale privitoare la gestionarea câinilor fără stăpân, fără a lua însă nicio măsură. Cum amenda oricum se situa la nivelul minim stabilit de lege, judecătorii au decis menținerea ei. Primăria Andrieșeni a contestat sentința Judecătoriei, procesul urmând să continue în fața Tribunalului.

Toate comunele din județ riscă să fie amendate

Dosarele de acest tip apar relativ des pe rolul instanțelor ieșene, întrucât dintre comune, doar Miroslava dispune de padocul propriu. Practic, orice comună este controlată de polițiști pe această temă, va fi și sancționată, amenda fiind menținută în instanță. Unele comune au încercat să soluționeze problema mai ieftin, încheind contracte cu firme de ecarisaj.

Soluția nu a fost acceptată însă nici de IPJ, nici de instanțe, textul legal impunând explicit înființarea serviciului propriu de hingheri și a unui padoc. De anul trecut, și consiliilor județene li s-a impus această obligație, deși nu este clar ce câini fără stăpân ar gestiona, dacă fiecare comună ar avea padocul propriu. Plenul CJ a aprobat în martie anul trecut alocarea unei sume de 100.000 de lei pentru construirea unui padoc propriu în comuna Victoria, proiectul aflându-se însă în continuare doar în stadiu incipient. Până acum, activitatea CJ în domeniul gestionării câinilor fără stăpân nu a fost încă verificată de Poliție.

