Tabla, fie ea de gard sau de maşină, pare să aducă ghinion şefilor liberali ai Iaşului. La începutul acestui an, DNA începea urmărirea penală împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean, Costel Alexe, pentru faptul că ar fi pretins ca mită mai multe produse de tablă, în valoare totală de 103.000 lei. Ieri a venit rândul colegului şi primarului Mihai Chirica. Acesta a fost trimis în judecată pentru implicarea în achiziţionarea nelegală de către Primărie a patru autoturisme Skoda, prejudiciul cauzat ridicându-se la 103.000 euro. După cumpărarea celor patru Skoda, la Primărie ar mai fi ajuns una, o Skoda Rapid, care ar fi fost dată Adinei Samson, amanta de atunci a fostului primar Gheorghe Nichita. Trimiterea dosarului „Skoda“ în instanţă survine cu doar câteva luni înaintea împlinirii termenului de prescripţie a faptei de care este acuzat Mihai Chirica.

Care sunt acuzaţiile pentru fiecare dintre cei cinci

Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în total, a cinci persoane din Primărie, toate pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. Lista acuzaţilor este deschisă de primarul Mihai Chirica şi de fostul primar Gheorghe Nichita, condamnat definitiv anul trecut la 5 ani de închisoare pentru luare de mită şi condamnat, în primă instanţă, la alţi 5 ani şi două luni pentru că şi-ar fi spionat amanta folosindu-se de angajaţi ai Poliţiei Locale. În dosarul „Skoda“ vor mai fi judecaţi directorul tehnic al Primăriei, Dumitru Tomorug, aflat acum în curs de pensionare, fosta şefă a serviciului juridic din Palatul Roznovanu, Doina Florescu, actualmente consilier personal al primarului, şi Costică Chişcă, fost şef al serviciului administrativ al municipalităţii.

Conform precizărilor făcute de procurori, cei cinci au demarat în cursul anului 2013 o procedură de achiziţie, în leasing operaţional, a patru autoturisme pentru Primărie. Cumpărarea de autoturisme noi de către autorităţile şi instituţiile publice fusese interzisă în 2009, în cadrul măsurilor de austeritate luate de guvernul Boc în timpul crizei economice. Pentru ocolirea interdicţiei, achiziţia a fost făcută oficial la solicitarea şi pentru Poliţia Locală, chiar dacă beneficiarul final avea să fie Primăria.

În plus, specificaţiile tehnice introduse în caietul de sarcini al procedurii corespundeau unui singur producător şi unei singure mărci, respectiv Skoda. Şi acest lucru este ilegal, reglementările din domeniul achiziţiilor publice interzicând „servirea“ unei licitaţii prin impunerea unor condiţii ce nu pot fi îndeplinite decât de un singur furnizor sau producător. De ce s-a dorit avantajarea unui singur competitor? Explicaţia pare a fi o maşină suplimentară, o Skoda Rapid roşie, pe care primarul Nichita a oferit-o, suplimentar achiziţiei, amantei sale de atunci.

Procurorii spun că achiziţionarea automobilelor ar fi produs o pagubă bugetului local în valoare de 503.482,17 lei. Lui Chirica, la acea dată viceprimar al municipiului, şi cel care a semnat documentele achiziţiei, i se reproşează aprobarea documentaţiei aferente procedurii, inclusiv a caietului de sarcini al licitaţiei. Nichita ar fi aprobat o parte a documentelor aferente achiziţiei şi contractele de leasing operaţional semnate de Tomorug, care a semnat şi caietul de sarcini. Doina Florescu este considerată responsabilă de acordarea avizului de legalitate, deşi procedura era ilegală, şi de semnarea contractelor de leasing. La rândul său, Chişcă ar fi fost cel care a întocmit caietele de sarcini şi alte documente necesare achiziţiei.

Prescripţia, exclusă: ar putea surveni abia în 2029

Afacerea „Skoda“ s-a aflat iniţial în atenţia DNA Iaşi, care însă a dispus în ianuarie 2015 urmărirea penală a opt funcţionari şi demnitari, respectiv cei cinci deja menţionaţi, la care se adăugau directorul economic al Primăriei, Maria Simionescu, Carmen Cazuc - şeful serviciului de contabilitate, şi Liviu Hliboceanu, şeful serviciului administrativ al Poliţiei Locale. Primele audieri au fost organizate de DNA la începutul lunii iulie 2017, când li s-a adus la cunoştinţă celor implicaţi calitatea de inculpat în dosar. În luna mai 2019, DNA şi-a declinat competenţa, trimiţând dosarul către Parchetul de pe lângă Judecătorie. Surse judiciare afirmau la acea dată că dosarul va fi instrumentat de procurorul Florin Bogdan Munteanu. Acesta se numără printre cei 14 candidaţi români la concursul pentru postul de procuror în cadrul Parchetului European condus de Laura Codruţa Kovesi.

Fapta de care este acuzat Chirica şi ceilaţi inculpaţi în dosarul Skoda, respectiv abuzul în serviciu, se pedepseşte cu închisoarea pe un termen cuprins între 2 şi 7 ani şi cu interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică. Conform Codului Penal, în acest caz termenul de prescripţie a răspunderii penale este de 8 ani, calculat din momentul comiterii faptei.

„Orice act de procedură care se comunică persoanei interesate determină o întrerupere a cursului prescripţiei penale. Trimiterea în judecată se comunică, deci cursul prescripţiei se întrerupe. Din acest moment, curge un nou termen de prescripţie, de lungime egală“, a explicat avocatul Ciprian Mitoşeru.

Dacă şi acest al doilea termen expiră, răspunderea penală se prescrie definitiv. În cazul lui Chirica, prescripţia penală va interveni deci în 2029.

Ce spune primarul

„Am aflat din mass-media de faptul că mai mulţi demnitari şi angajaţi ai Primăriei Municipiului Iaşi, printre care şi eu, au fost trimişi în judecată în dosarul contractării serviciilor de leasing pentru patru autoturisme. Opinia publică trebuie să ştie că în acest caz, deschis în urma unei plângeri, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut verificări minuţioase, încă din 2013, timp de circa şase ani, constatând că nu există fapte de corupţie in competenţa sa. În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curţii de Conturi, precum şi instanţele de judecată au demonstrat că nu există niciun prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie. Aşa cum am spus întotdeauna, am încredere deplină în actul de justiţie şi vom colabora cu judecătorii astfel încât să ne dovedim nevinovăţia cât mai repede. Personal, pentru a nu afecta imaginea oraşului nostru, am dorinţa ca acest proces să fie cât mai scurt şi rog instanţa să soluţioneze acest dosar cu înţelepciune şi celeritate“, a comentat ieri primarul Mihai Chirica.

