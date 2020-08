Primarul Chirica: Eram necăsătorit şi mireasa mea a fost PNL

În timp ce liberalii vorbesc despre o alianţă USR-PSD „nescrisă, nedeclarată, dar vizibilă”, liderii USR invocă racolările PNL din rândul PSD: la Iaşi, 9 primari PSD şi mai mulţi consilieri locali au devenit, peste noapte, candidaţi PNL la alegeri. În „războiul” declaraţiilor a intervenit co-preşedintele naţional al USR-PLUS, Dacian Cioloş, iar, ieri, în horă s-a prins şi primarul Mihai Chirica. Cioloş l-a ironizat pe liderul PNL Iaşi Costel Alexe spunând despre acesta că „luptă cu PSD atât de aprig încât e gata să primească toată organizaţia locală în PNL”.

În context, Cioloş l-a invocat şi pe Mihai Chirica în rândul primarilor „traseişti” politici. Replica primarului a venit ieri, întrebat pe această temă de jurnalişti. „M-am dus în PNL pentru că a fost actul meu de voinţă. Eram necăsătorit, am dreptul să-mi aleg mireasa pe care eu o consider potrivită. Acea mireasă a fost PNL. Am ales, m-a acceptat şi m-am căsătorit cu ea pe data de 7 martie 2020, imediat după comemorarea cutremului din ’77 de pe 4 martie, aşa încât este alegerea mea. Mi-o asum şi nimeni nu poate să mi-o conteste”, a comentat Mihai Chirica. Edilul a ţinut să-i transmită lui Cioloş că el nu a plecat din PSD, ci a „explodat în PSD”. „Cred că am fost singurul kamikaze din ultimii 30 de ani care am arătat că acest partid este pe un drum greşit, şi nu aş vrea să mă laud, cred că aşa am devenit şi eroul naţional şi european din politica românească care părea complet compromisă şi aş vrea să văd câţi au reuşit să aibă o reacţie la acea vreme atunci când România fierbea, fără declaraţii de aceasta sforăitoare «să fie bine ca să nu fie rău». Câţi şi-au pus pielea la bătaie?”, a mai spus Mihai Chirica, cu referire la episodul din 2018 când atacurile edilului la adresa fostului şef PSD Liviu Dragnea i-au atras primarului, în cele din urmă, excluderea din rândul social-democraţilor.

Pe atunci, Chirica era şef la organizaţia municipală şi judeţeană a PSD Iaşi, precum şi vicepreşedinte la nivel naţional. Edilul şef al Iaşului a mai acuzat faptul că, la Iaşi, ar exista o alianţă „nescrisă, nedeclarată, dar vizibilă”. Afirmaţia primarului vine să întărească punctul de vedere transmis presei zilele trecute de Costel Alexe, declaraţii care au stârnit reacţia lui Cioloş. Alexe acuza, la rândul lui, o alianţă locală USR – PSD, pornind de la faptul că cele două partide nu se atacă reciproc, dar ambele critică virulent PNL.