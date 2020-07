Primarul din Dobrovăţ, condamnat. Sentinţa l-ar putea scoate definitiv din administraţie. O poate însă întoarce

“Nu am primit această condamnare pentru că aş fi primit eu vreun leu, ci pentru că cetăţeni din Dobrovăţ au beneficiat gratuit de păşune, ceea ce DNA a considerat a fi abuz”, spune primarul

Primarul comunei Dobrovţă, Cătălin Martinuş (PSD), a fost condamnat ieri de Tribunalul Iaşi, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Martinuş a fost achitat pentru o faptă, a scăpat de o altă infracţiune ca urmare a prescrierii, însă a primit 1 an şi 4 luni pentru ceea ce instanţa a numit «infracţiuni de deturnare de fonduri comunitare». Pedeapsa este cu suspendare şi, în plus, conform sentinţei, Martinuş nu ar mai avea voie să ocupe funcţii publice, însă asta numai dacă decizia va rămâne definitivă în această formă. Hotărârea Tribunalului poate fi contestată, apelul urmând a se judeca la Curtea de Apel Iaşi. „Voi formula apel pentru a-mi putea demonstra nevinovăţia. Vreau sa precizez că nu am primit această condamnare pentru că aş fi primit eu vreun leu, ci pentru că cetăţeni din Dobrovăţ au beneficiat gratuit de păşune, ceea ce DNA a considerat a fi abuz”, ne-a declarat ieri primarul.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008 – 2009, acesta, în calitate de primar şi reprezentant al Asociaţiilor Crescătorilor de Ovine şi Taurine, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a falsificat cu prilejul întocmirii mai multor documente, prin atestarea de fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, care, ulterior, au fost depuse Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Iaşi în scopul obţinerii pe nedrept fonduri UE cu titlul de subvenţie. În acelaşi scop, au fost depuse la APIA Iaşi şi două contracte de comodat încheiate de Martinuş cu preşedinţii celor două asociaţii de crescători de animale, prin care se atribuiau acestora, în folosinţă cu titlu gratuit, o suprafaţă de 322,40 ha din păşunea comunei, fără ca încheierea celor două documente să se fi întemeiat pe vreo hotărâre a Consiliului Local. “Prin darea în folosinţă a acestor bunuri, exclusiv cu titlu gratuit, s-a cauzat o vătămare a intereselor legitime ale comunităţii locale, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit, reprezentat de folosirea cu titlu gratuit a păşunilor, de către cele două asociaţii în care inculpatul Martinuş Cătălin Iulian avea calitatea de membru fondator”, spun procurorii în actul de acuzare. Totodată, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra unor imobile, până la concurenţa sumei de 149.310,71 lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în cauză.