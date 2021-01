Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, confirmat cu noul coronavirus

”Primarul Municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 în cursul acestei după-amieze. Direcţia de Sănătate Publică va realiza ancheta epidemiologică, iar Primăria Timişoara va pune în aplicare măsurile recomandate în astfel de situaţii. Atribuţiile primarului Dominic Fritz vor fi exercitate în următoarele 14 zile de Ruben Laţcău, viceprimarul Municipiului Timişoara. Şedinţele Consiliului Local se pot ţine şi în absenţa Primarului Municipiului Timişoara”, a anunţat, miercuri, Primăria Timişoara, într-un comunicat d epresă.

Primarul anunţă că a simţit dureri musculare şi o stare subfebrilă.

”A treia oară n-am scăpat. Din păcate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID 19. Aseară am simţit dureri musculare şi o stare subfebrilă aşa că am făcut un test azi dimineaţa la prima oră. Rezultatul a venit şi mă obligă la izolare totală timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajaţii Primăriei Timişoara pentru că am purtat tot timpul mască. Nici nu pot să-mi imaginez cum şi de unde l-am luat, dar asta este natura perfidă a acestui virus”, a declarat, primarul Dominic Fritz.

”Sunt în legătură constantă cu echipa din primărie care lucrează la centrele de vaccinare, să putem începe cât de curând posibil cu procesul de vaccinare. Vă spun cu mâna pe inimă că am avut mare grijă, nu m-am văzut inutil cu nimeni, şi cu toate astea m-am infectat. Fiţi atenţi, purtaţi masca, evitaţi întâlnirile şi deplasările nenecesare. Mai avem puţin, ne vaccinăm toţi şi vom încheia această pandemie˝, a adăugat primarul.ti

Acesta a mai fost în izolare, preventiv, după ce a intrat în comtact cu persoane confrimate, dar testele sale au ieşit negative.