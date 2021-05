Primarul PSD din Limanu îi cere premierului Cîţu să nu calce în Vama Veche

Daniel Georgescu a transmis, joi, într-un comunicat de presă, că pentru comuna Limanu a fost alocată o sumă echivalentă cu două salarii de preşedinte de Consiliu Judeţean.

"25.000 lei! Este suma derizorie alocată comunei Limanu de către Consiliul Judeţean Constanţa! Practic, pentru dezvoltarea unei comunităţi cu patru sate (Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Hagieni), peste 7.000 de locuitori şi implicit cu cheltuieli publice semnificative, conducerea acestui judeţ a considerat că două salarii de preşedinte de Consiliu Judeţean sunt arhisuficiente! Este aceasta o Românie normală? Este asta o dovadă de guvernare corectă sau management profesionist? Nu! Nicidecum! Suntem conştienţi ca este doar o răfuială politică, o metoda din vremuri de tristă amintire, folosită doar de oameni cu caractere îndoielnice atunci când vor să demonstreze o poziţie de forţă!”, a declarat primarul din Limanu.

El a precizat că toate primăriile PNL au primit sume mari, indiferent de dimensiunea localităţilor sau de programele aflate în derulare, iar primăriilor PSD le-au fost alocate sume derizorii.

"Alocarea bugetară demonstrează clar că toate primăriile PNL au primit sume considerabile, indiferent de dimensiunea localităţilor sau programele aflate în derulare. În schimb, administraţiile PSD au fost pedepsite, sumele primite fiind derizorii. Cum spuneam, o comună întreagă a primit pentru dezvoltare echivalentul a două salarii încasate de şeful judeţului! Nu o să înţeleg niciodată de ce, pentru anumite personaje, orgoliul politic este mai puternic decât interesul unei comunităţi. Dar, cu asemenea dovezi de management «performant», PNL demonstrează clar cine a rămas repetent la fair-play. Oamenii înţeleg mult mai bine realitatea de zi cu zi decât se crede din birourile Consiliului Judetean Constanta. Şi vor taxa această lipsă de respect la adresa lor. Veţi ajunge să decontaţi rezultatele acestor răfuieli, cu varf şi-ndesat!”, a mai transmis Daniel Georgescu.

El îi recomandă premierului Florin Cîţu să nu mai vină la Vama Veche şi să meargă la Ciorcârlia sau Aliman.

"Prin urmare, cu tot respectul, îi recomand domnului premier, Florin Cîţu, să abandoneze ideea de a petrece o noapte în Vama Veche şi să se reorienteze în această vară spre Ciocârlia sau Aliman. Sunt localităţi care îşi permit pâine şi sare din banii publici! În plus, domnul premier va avea astfel şi ocazia să cerceteze, în amănunt, programele ambiţioase de dezvoltare ale acestor localităţi, premiate de managerii PNL Constanţa cu alocări financiare record!”, a mai afirmat Daniel Georgescu.

Premierul Florin Cîţu a declarat, în 13 mai, că va merge o noapte în Vama Veche, după ce le-a promis acest lucru unor tineri, iar odată cu ridicarea restricţiilor de noapte are motive să respecte promisiunea.

”Am promis că merg în Vamă şi acum, că am ridicat restricţiile de noapte, vă spun că este şi un motiv egoist că am ridicat restricţiile - am promis că merg la mare. Acum trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea. Până la urmă, a ieşit şi motivul pentru care am ridicat restricţiile de noapte”, a declarat Florin Cîţu, la Digi24.