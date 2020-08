Tomești se dovedește a fi, sub conducerea primarului Ștefan Timofte, una dintre comunele ieșene care se apropie cu pași repezi de nivelul de civilizație cerut de anul 2020. Aflat la cel de-al patrulea mandat, acesta spune că nu are de gând să se oprească și, alături de echipa sa, lucrează la proiectele care vor prinde viață atât până la sfârșitul anului, cât și în anii ce vor urma. O noutate constă în faptul că Ștefan Timofte va candida în 2020 pentru un nou mandat la Primăria Tomeștiului din partea Partidului Național Liberal (PNL), părăsind astfel tabăra social-democraților (PSD).

„Nevoile localnicilor sunt foarte importante pentru mine. Cred că astăzi Tomeștiul este la un alt nivel, unul crescut din punctul de vedere al dezvoltării, al condițiilor de viață pentru cetățeni. În continuare, suntem atenți la tot ce înseamnă fonduri de finanțare. Avem deja peste 7 milioane de euro care vor intra în comuna Tomești, dar sunt și alte investiții care se vor face pe viitor din bugetul local sau din bugetul statului. Suntem o comună dezvoltată, cred că în maximum doi ani toată comuna va avea apă, canalizare, gaz, și, parțial, drumuri asfaltate.Am avut o relație foarte bună cu PSD, dar am considerat că PNL este cel mai potrivit pentru a candida acum, ținând cont și de partea economică, socială și politică de moment”, a subliniat primarul Ștefan Timofte.

Primarul a realizat investiții importante în ultimii ani în școlile și grădinițele din comună. Acesta crede în educație, consideră că elevii trebuie motivați să vină cu drag la școală, iar cei care provin din familii defavorizate sprijiniți în acest sens.

„Școlile, grădinițele din Tomești sunt la standarde europene, iar pe viitor vreau să mai construiesc o creșă cu cel puțin trei săli de clasă.Vreau totodată să amintesc un proiect al Primăriei Tomești în colaborare cu Școala Chicerea și Școala Goruni privind părăsirea timpurie a școlii, ce are ca scop reducerea și prevenirea abandonului școlar. 200 de copii din aceste școli vor beneficia de masă caldă, de afterschool. Nici părinții copiilor respectivi nu sunt ignorați, ei participă la programe de educație parentală pentru a construi relații sănătoase cu copiii lor și pentru a le fi alături să se dezvolte atât în planul gândirii, cât și social, emoțional și fizic. Avem peste 25 de copii care provin din familii defavorizate și pe care îi pregătim la Centrul de zi pentru școală. Centrul va beneficia de o finanțare europeană, iar copiii de acolo vor fi sprijiniți financiar, vom construi un parc de joacă pentru ei, vom înființa un cabinet logopedic pentru copiii cu autism și cu probleme de vorbire, cu psihologi, psihiatri, cu personal care să vină în sprijinul lor pentru a-și îmbunătăți prezența la școala”, a declarat Ștefan Timofte.

Pandemia beneficiază de o atenție sporită

„Voi acorda o atenție mare învățământului și acum, în contextul crizei de sănătate publică, cât și pe viitor. Deja am discutat cu directorii de școli despre începerea noului an școlar. Sunt trei variante, prima variantă este pentru ore online, dar aș dori excluderea ei. A doua variantă este varianta hibrid, copiii să vină câte două săptămâni la școală și două săptămâni să facă ore online, iar a treia variantă ar fi să vină toți copiii la școală, dar sunt situații când o parte dintre ei ar trebui să vină în două schimburi. Astfel, voi solicita la Inspectoratul Școlar Județean Iași plata cu ora pentru învățătorii și profesorii care ar trebui să stea suplimentar la școală, pentru că vor apărea ore în plus. Dacă Ministerul Educației Naționale nu va găsi fonduri, și, dacă legislația îmi va permite, am decis că voi subvenționa de la bugetul locul, cel puțin până la sfârșitul anului, plata pentru acești profesori, astfel încât toți copiii să vină la școală. Voi asigura cu cadre medicale toate școlile. Mă preocupă viitorul copiilor, îmi doresc ca toți copiii să vină la școală, numai că trebuie să respectăm legislația, distanțarea fizică și toate celelalte, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră”, a punctat primarul comunei Tomești.

Sunt peste 16.000 locuitori, zona este într-o continuă dezvoltare, atât industrial, cât și rezidențial, arată Ștefan Timofte. „Asta deoarece în comună sunt utilități. Platforma industrială se va dezvolta foarte mult, ținând cont că o parte din clădirile din zona industrială a Iașului s-au dărâmat, iar toți se duc spre periferie, iar Tomeștiul este atractiv din acest punct de vedere. Pe partea rezidențială sunt foarte multe solicitări, sunt peste 300 de autorizații care se eliberează anual pentru construcții de case. Discutam cu câțiva agenți imobiliari și spuneau că majoritatea preferă Tomeștiul, tocmai pentru că are potențial. Mai ales cu pandemia, foarte mulți vor să plece de la bloc și să se mute la case. Am o bucurie în suflet și o veste pentru tomeșteni că au trecut două proiecte mari de Ministerul Dezvoltării, trebuie să se întoarcă la Compania Națională de Investiții (CNI) pentru licitație. Este vorba despre Casa de Cultură din Tomești, un proiect de 2,2 milioane euro, cu care vom completa zona de lângă sala de sport. Acolo va fi un punct de referință pentru comuna Tomești, va fi un Centru cultural sportive-educativ și de tradiție. Avem acolo Biblioteca Comunală, avem Sala de sport, Amfiteatru în aer liber, zona de picnic și Casa de Cultură. Deasupra vom construi o zonă care va avea și un Muzeu al Satului. Îmi doresc să construiesc o clădire așa cum arătau casele în anii 1940-1960, mobilată în acel stil, pentru că ne pierdem tradiția. Tineretul din ziua de astăzi nu prea mai știe cum era viața la țarăacum câțiva zeci de ani și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință să nu ne pierdem tradiția”, a menționat primarul.

Un alt proiect care a trecut recent de Ministerul Dezvoltării, spune Ștefan Timofte, are o valoare de 5 milioane de euro și privește asfaltarea a 9 km de drumuri de interes local.

„De asemenea, avem o cofinanțare tot pe fonduri europene cu trotuarul care face legătura cu sala de sport și Primărie. După aproape 3 ani s-ar putea să avem în sfârșit un câștigător la licitație care să facă lucrarea, anume proiectare și execuție. Trotuarul este cel mai important tronson, dar și cel mai greu și mai costisitor, se ridică la suma de 2,2 milioane lei. De asemenea, suntem pregătiți pentru accesarea de fonduri europene pe tot ce înseamnă mobilitate rurală și urbană. Îmi doresc ca împreună cu Asociația Zona Metropolitană să înființăm o Asociație Metropolitană de Transport, pentruca locuitorii să aibă un transport mult mai modern și mai rapid. Îmi doresc ca traseul să fie prelungit până la Chicerea, de ce nu până la Osoi, Costuleni. Totodată, o dorință justificată atât pentru tomeșteni, cât și pentru municipiul Iași este aceea de a prelungi linia de tramvai până la rond Tomești. În primul rând, ar descongestiona traficul foarte mult. Ar fi un lucru extraordinar pentru toată zona metropolitană la sud de orașul Iași. Este o chestiune nu neapărat de interes local, ci chiar de interes județean, aș putea spune. Este neapărat nevoie de a se construi la Tomești o pasarelă la nivel cu calea ferată și bineînțeles reabilitarea șoselei de centură, strada Trei Fântâni. Trebuie să ne gândim cât mai repede la o alternativă pentru transportul în comun și de mărfuri”, a precizat Ștefan Timofte.

Cele mai multe investiții ale comunei Tomești sunt în curs de finalizare

„Este vorba despre extinderea de gaz metan care s-a încheiat pe zona Dealul Doamnei, strada Cotul Morii, în Chicerea și strada Nucilor de pe Tomești, urmând strada Pinilor și alte străzi din zone neacoperite din Vlădiceni și din sat Tomești. De asemenea, în prezent Consiliul Județean asfaltează și drumul care duce spre Țutora, iar locuitorii de acolo au toate utilitățile la poartă. Tocmai ce am terminat construirea unui parc de joacă, de odihnă și de fitness în satul Tomești, în singurul sat unde nu era un parc de joacă. Mă bucur că este plin, seara copiii se adună acolo, este o încântare pentru toți. Am asfaltat patru mari parcări, ultimele care trebuiau reabilitate. Urmează să dărâmăm în cartier o centrală termică, unde vom construi Clubul Pensionarilor. Vreau să implic segmentul acesta de populație în mai multe activități, pentru că ei sunt deja singuri, departe și de copii, o parte dintre ei au plecat în străinătate, unii fără un partener de viață. Trebuie să îi integrăm în activități sociale, sportive, culturale, activități de orice natură. Autoritățile trebuie să se preocupe neapărat de acești oameni”, a accentuat primarul Ștefan Timofte.

Comuna Tomești se află la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Moldovenesc. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașul de punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova de la Albița.