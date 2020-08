Primarul Timişoarei, când a văzut descinderile de la terase: M-am îngrijorat că e o crimă

Nicolae Robu susţine că, în opinia sa, nu e normal ca verificările la terase să fie făcute de echipe de 10 oameni îmbrăcaţi în uniforme însoţiţi de alţii îmbrăcaţi în civil.

„Eu când am văzut prima dată aşa ceva m-am speriat. Am ieşit de la primărie şi la una dintre primele terase era o astfel de echipă de control. M-am îngrijorat că ceva foarte grav s-a întâmplat, că e o crimă, că au găsit droguri. M-am dus la primul poliţist şi am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a răspuns că nu e nimic deosebit, e un control pe COVID. Am sesizat că nu e în regulă să se procedeze aşa”, a declarat Robu, care a arătat cum ar trebui să fie verificate, în opinia sa, terasele.